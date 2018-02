Hernández Moltó reaparece este miércoles en el mismo edificio de su intervención más recordada

Temas relacionados Economía PSOE La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro celebra este miércoles la comparecencia de otros tres expresidentes de cajas rescatadas, concretamente el exministro socialista Narcís Serra, de Catalunya Caixa (CX); Modesto Crespo, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); y Juan Pedro Hernández Moltó, de Caja Castilla-La Mancha (CCM).



La presencia del que fuera máximo responansable de la entidad castellanomanchega tiene un morbo especial, puesto que tiene lugar en el mismo Congreso de los Diputados donde en 1994 pronunció su más célebre frase: "Míreme a la cara, señor Rubio", como se recuerda en el video que acompaña esta información.



Hernández Moltó, antiguo diputado socialista y excandidato a la Alcaldía de Toledo, fue condenado a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable por manipular las cuentas de la entidad, Caja Castilla La Mancha, que presidía desde 1999.



La Audiencia declinó elevar más la pena al considerar que no hubo enriquecimiento personal y les absolvió del delito de administración fraudulenta. En todo caso, consideró que los directivos de la caja enviaron la cuenta de resultados de 2008 con un beneficio neto de 29 millones con "un ardid contable" para evitar presentar "pérdidas galopantes".



El Banco de España cuantificó en 253,8 millones los perjuicios causados por los gestores. Tras ser intervenida y nacionalizada en marzo de 2009 con una inyección de liquidez de 9.000 millones, fue recapitalizada por el Fondo de Garantía y vendida con ayudas a Liberbank.



La Caja Castilla-La Mancha, primera entidad en ser intervenida ante las manifiestas dificultades de entidades de crédito al estallar la burbuja e iniciarse la crisis, absorbió 3.701 millones del rescate.



Catalunya Caixa es, según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, la entidad que más coste ha supuesto para las arcas públicas, con una factura de 12.676 millones de euros, superior en más de 300 millones a la de BFA-Bankia. En tercer puesto aparece el Banco CAM, con 11.065 millones.



Entre las tres acumulan 27.441 millones de los 60.718 millones de euros que, según el último informe del organismo fiscalizador, asciende el saneamiento del sector financiero.



Serra acudirá al Congreso tan solo ocho días después de haber comparecido ante la Audiencia Nacional por el 'agujero' de 720 millones de euros en esta entidad en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007, unas operaciones de las que, según aseguraron tanto él como el resto de la cúpula, el Banco de España estaba al tanto.



Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción sobre la causa que instruye el juez de la Audiencia Ismael Moreno, la caja catalana realizó entre los años 2000 y 2007 "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria", principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia, por lo que acusa a sus altos cargos de un presunto delito continuado de administración leal.



La denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que intervino en 2011 la entidad, nacionalizándola, fue la desencadenante de la causa judicial abierta, al considerar que esta gestión provocó un perjuicio económico a través de operaciones en las que no se realizaron informes previos externos independientes al proyecto.



Tras Serra, que abrirá la jornada a las diez de la mañana, está prevista la comparecencia de Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que fue absuelto recientemente por la Audiencia Nacional en el juicio sobre la falsedad contable y de información a los inversores, en el cual exdirectivos de la entidad fueron condenados a penas de entre 2 y 4 años de prisión.



Sin embargo, Crespo tiene pendiente otro proceso por el cobro supuestamente indebido de 600.000 euros en concepto de dietas cuando, según la opinión del fiscal, recibió esa retribución sin desarrollar tarea alguna y ante la prohibición de estos pagos en los propios estatutos de la entidad.



La CAM, según llegó a decir el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era "lo peor de lo peor" del sistema financiero. Tras ser subastada fue adquirida por Sabadell por un euro y unas garantías de 21.859 millones en un Esquema de Protección de Activos (EPA), además de una inyección de 4.443 millones por parte del FROB.



Según el Tribunal de Cuentas, que cifra en 122.122 millones de euros el total de recursos públicos comprometidos en la reestructuración financiera, el Banco CAM concentró la mayor parte: 26.302 millones. Esta entidad fue la que emitió las famosas 'cuotas participativas' que el por ahora ministro de Economía, Industria y Competitividad y futuro vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, animó a adquirir antes del estallido de la crisis.



LA INVESTIGACIÓN SE CENTRA AHORA EN LAS CAJAS

Estas comparecencias darán continuidad al tramo dedicado a las cajas de ahorro, iniciado a principios de mes con las comparecencias de responsables de las dos únicas entidades que sobrevivieron al proceso de fusiones y absorciones durante la reestructuración del sector, Caixa Ontinyent y Colonya-Caixa d'Estalvis de Pollença, y la cooperativa financiera Caixa d'Enginyers.



Asimismo, este martes han comparecido otros cuatro antiguos responsables de cajas de ahorro: el expresidente de Cajasol Antonio Pulido; el expresidente de Caja Navarra (CAN) Enrique Goñi; el expresidente de Caja Segovia Atilano Soto; y el expresidente de Caja de Ávila Agustín González.