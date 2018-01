Izquierda Unida quiere que haya muchos más diputados regionales en Castilla-La Mancha

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha considerado que la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de aumentar dos diputados en la Cortes regionales es un "fraude" y una "trampa electoral", ya que dos más "no es absolutamente nada".



Además ha afirmado en rueda de prensa que desde su formación quieren hablar con Ciudadanos para sumar fuerzas de cara a un posible cambio de la Ley Electoral, ya que con PSOE y Podemos "ya se ha hablado" sin conseguir nada y el PP "está encantado con su ley".



Crespo ha recordado que el pasado 28 de diciembre Emiliano García-Page "anunció una vez más que retomaba la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley Electoral", y "culpó a Podemos de que ese compromiso no se hubiera llevado a cabo".



"La Ley Electoral se sigue manteniendo, Podemos y PSOE han tenido tiempo de cambiarla y no lo han hecho. En el pacto de gobierno ni siquiera mencionaron que el cambio de la ley fuera uno de los objetivos", ha asegurado Crespo.



El coordinador de IU ha señalado que a esta ley se la puede calificar de "pucherazo", ya que es una ley que "pretende conseguir que se gane con menos votos, una ley con una trampa electoral en cuya elaboración no hubo consenso".

Izquierda Unida ha vuelto a proponer una circunscripción única en la que todos los votos valgan lo mismo, y en el caso que no se pudiera hacer esto, se "harían cinco circunscripciones --una por provincia-- más una circunscripción de restos", de donde saldrían "los partidos minoritarios que no salen de las provincias". Todo esto se sumaría a el aumento de diputados a "entre 63 y 69", ya que esto sería "la media con otras Comunidades Autónomas".