Jornadas de ventanas abiertas en el Centro Cívico, el del culo amarillo

Bueno está que el Edificio Negro se haya quedado vacío, si con eso el Ayuntamiento acomete la reforma que necesita tan peculiar inmueble. En las últimas décadas ha servido para algunos rotos y para algunos descosidos, nada de especial lucimiento en ningún caso.



Quizá lo que más se recuerde de su azarosa historia fue la mañana aquella en que los feriantes le hicieron sudar a Fernando Planelles, concejal a las órdenes de Irízar por entonces, cuando se le ocurrió poner a subasta a la llana los metros cuadrados para caballitos, tómbolas, noria y demás artilugios. Y, encima, trató de explicárselo, cara a cara, a todos los afectados a la vez.



Aquello fue una insubordinación de tal calibre, con tantos gritos y tantos amagos de acabar mal y con violencia que los policías locales se asustaron, las sillas del salón de actos en la calle de San Gil se conmovieron y al final... no pasó nada irreparable, porque todo volvió a discurrir por donde solía.



Así es como en España solemos resolver los problemas: avanzando hacia atrás para quedarnos donde estábamos.



Por tener, este feo y mal conservado edificio ha tenido en su seno no sólo asociaciones culturales, servicios municipales y a Radio Nacional, sino incluso alguna mesa electoral en su vestíbulo, aunque fuera para una consulta ciudadana de limitado alcance.



Hasta que Twitter indujo a suponer lo contrario, la parte más desairada de nuestro cuerpo era el culo. Ahora, en cuanto te pones a tiro del pajarito azul, suele serlo la cabeza, causa o reflejo del cerebro ausente de tantos tuiteros.



Pues bien, el culo del Edificio Negro de Guadalajara es, además de desairado, amarillo. Y además de amarillo, la prueba más palpable de la limitadísima calidad constructiva de esa cosa que pretendió ser el rien va plus de la arquitectura de la Transición en esta tan peculiar ciudad.



Allí, ahora, desde hace algún tiempo, coincidiendo con su condición de casa abandonada, las ventanas ser abren y no se cierran. Tal y como han hecho tantos propietarios en los últimos años, para que las palomas pasen, paseen y empiecen a destruir lo que terminará por arrasar la piqueta. Más de un centenar de solares lo acreditan, no les digo más.



Ventanas, a fin de cuentas, de formas tan regulares como las del bloque de enfrente, okupado en su día impunemente y achicharrado hace meses por sus desokupantes, antes de irse.



Mira que le pusieron ilusión hace más de 10.000 años en Mesopotamia los que se pringaron las manos con barro para levantar, pegote tras pegote, los cuatro primeros muros del primer edificio, que resultó ser una simple habitación donde cobijarse. De entonces a acá, el ladrillo ha terminado por ser más que nada un negocio para quien sabe enriquecerse a costa de los demás, ya sea en el París del XIX o en el Aguas Vivas de principios del XXI, que una respuesta a nuestras necesidades de encontrar un sitio cómodo, y que podamos pagar, donde guarecernos.



Será por eso que no sabemos muy bien qué hacer con el Edificio Negro, el del culo amarillo, con sus ventanas abiertas.



A ver si ya...