Juegos de manos, juegos de...

Ser villano no es, en su esencia, nada peor ni distinto que asumir la condición de vecino, sin privilegios. Es, a fin de cuentas, lo que venimos siendo muchos, por herencia y por esas cosas de la vida.



Villanos, en su más limpio sentido, ha habido de siempre en los pueblos y también en las ciudades, llenas de quienes dejaron el campo para acogerse a la protección de una urbe y ya nunca más volvieron a su origen.



Andando los siglos, el término villano fue tomando un tono peyorativo, como si la vida intramuros llevara aparejada la picaresca, la falsedad, el robo y cuantos vicios y malas costumbres queramos suponer. La ciudad, cierto es, resulta un campo abonado y fértil para los listos, contra los tontos.



Por uno de esos azares de la fotografía, el encuadre de la que acompaña estas líneas insinúa que el solar de "El Maragato" y de "Marelvi", en la Plaza Mayor se precipita en rumbo de colisión contra el Ayuntamiento de Guadalajara. Tampoco debe ser para tanto, pero algo de movimiento real hay en la calle parecido al deslizamiento que aparenta la imagen.



Son ya muchos años de aguantar los vecinos de Guadalajara la visión de unos andamios que sujetan la fachada de un edificio inexistente. Y aún nos pueden quedar más. El Consistorio ha intentado poner la ley de su parte para sacar al mercado unos solares que no son suyos, pero sin expropiarlos. Los jueces no han desatascado el embrollo. Y cuando ha habido un cambio de propiedad, como ha ocurrido recientemente, no ha sido para construir, sino para seguir especulando con el tiempo y el espacio, como si Einstein hubiera sentado plaza de comerciante o de trilero en este pueblo.



El Ayuntamiento de Guadalajara, vecino del aire en esta ciudad llena de aire y espacios vacíos, debería acertar de una vez en la forma y el modo de acabar con los solares antes de que los solares acaben con nuestra paciencia. Luego dirán que los votos los carga el diablo, cuando quien los orienta con más eficacia es el desengaño, el cabreo y el hastío.



En pocas palabras: Se han prometido tantos remedios, se han anunciado tantas medidas y se han visto hasta la fecha tan pocos resultados que cualquiera diría que alguno llegará, alguna vez.



Nos gustaría saber cuál. Nos gustaría saber cuándo. Nos gustaría saber cómo.