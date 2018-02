Julio García pide inversiones de la Diputación contra la despoblación de la provincia de Guadalajara

Temas relacionados Economía PSOE Diputación de Guadalajara Guadalajara (Provincia) Despoblación El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha señalado que la Diputación debe implicarse a fondo para canalizar inversiones que permitan luchar contra la despoblación aprovechando la oportunidad que ofrece la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Emiliano García-Page para las denominadas zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI).



En el caso de Guadalajara, se podrían beneficiar de ellas en torno al 90% del territorio y de los municipios de la provincia, en concreto 267 de los 288 que hay en total. Es decir, todos excepto la capital, el Corredor del Henares y la zona más poblada que limita con la vecina Comunidad de Madrid.



Según ha explicado García, se trata de un paquete de ayudas –distribuidas en varias líneas de actuación– que suponen un montante global de 100 millones de euros procedentes de fondos europeos para el conjunto de la región. El objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es contribuir a la recuperación y desarrollo de zonas con riesgo de despoblamiento mediante tres vectores: digitalización del territorio, fomento de la actividad económica y aprovechamiento sostenible de los recursos en el territorio.



Los proyectos subvencionables deberán estar relacionados con la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos, la eficiencia energética, la mejora de la gestión de los residuos, economía digital e infraestructuras educativas y de investigación. Las actuaciones en esta convocatoria están dirigidas principalmente a entidades locales, es decir ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones.



“Se trata de una oportunidad de atraer inversiones a la provincia que no podemos desaprovechar. Por eso, en provincias como la de Guadalajara, cuyos ayuntamientos son de muy pequeño tamaño y con muy poca capacidad administrativa y técnica, se hace necesaria la implicación de las diputaciones en una doble vía: para presentar y desarrollar proyectos propios de ámbito comarcal o provincial, y también para prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios que presenten proyectos y necesiten ayuda para formularlos o gestionarlos. No se me ocurre un modo mejor de cumplir con sus fines que canalizar estas ayudas hacia estas zonas despobladas de la provincia, que deben ser su principal objetivo”, ha señalado García.