Julio García, sin rival en Azuqueca (aunque con polémica de fondo)

El PSOE de Azuqueca de Henares eligió este miércoles en asamblea extraordinaria una nueva Ejecutiva Local, que estará encabezada por Julio García, concejal en el Ayuntamiento de esa localidad y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara. Su candidatura fue la única que se presentó y recibió el respaldo de 48 militantes, el 98% de los que participaron en la votación. Este dato hay que vincularlo a la polémica de fondo desatada en las horas previas, que se materializó en sendos escritos cruzados entre la que aspiraba a ser candidata desde la órbita de José Luis Blanco. que tuvo respuesta inmediata de Rafael Esteban. Ambos textos pueden ser consultados por los lectores de LA CRÓNICA en enlaces adjuntos.



García ha querido expresar su satisfacción y alegría por el resultado, así como su agradecimiento a la militancia de Azuqueca por el amplio apoyo obtenido. También ha expresado su gratitud a todas las personas que a partir de ahora van a formar parte de esta nueva Ejecutiva, de quienes ha destacado “su disposición, su ilusión, su generosidad y su compromiso con el PSOE y con Azuqueca”.



Por otro lado, ha lamentado la actitud de quienes habían anunciado la presentación de una candidatura, que finalmente no se formalizó, por tratar de empañar a última hora la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal llamando a militantes para que no asistieran a este ejercicio democrático. “Celebro que no hayan conseguido su propósito, ni empañar el resultado, ni tampoco mermar lo más mínimo la ilusión con la que comienza su andadura esta nueva Ejecutiva”, ha señalado.



En todo caso, García ha querido ante todo mirar hacia adelante: “Con esta asamblea, termina para nosotros un dilatado proceso interno de elección de órganos federales, regionales, provinciales, y finalmente locales, que siempre genera tensiones, pero esto ya se acabó”. A partir de ahora, ha subrayado, “lo que toca es reforzar la Agrupación local y trabajar por la unidad y la cohesión para centrarnos en los verdaderos retos que tenemos por delante: renovar la confianza de los vecinos y vecinas de Azuqueca en 2019 y contribuir desde aquí a que el PSOE obtenga una representación mayoritaria en las instituciones; y eso es tarea de toda la militancia”.



Junto con el secretario local, formarán parte de la Ejecutiva Florentino García Bonilla, como presidente; Míriam Moraga, vicesecretaria general y secretaria de Igualdad; Santiago Casas, secretario de Organización; Beatriz Pérez, secretaria de Política Municipal y del Área de Ordenación del Territorio; Ignacio Mañas, secretario de Acción Electoral y Medio Ambiente; Jesús Díaz, secretario de Administración; Miguel Óscar Aparicio, secretario de Formación y del Área de Memoria Histórica; Beatriz Cano, secretaria del Área Desarrollo Económico, Comercio y Empleo; Susana Torres, secretaria del Área de Cultura y Educación; Carlos Robledo, secretario del Área de Deporte y Participación Ciudadana; Antonia de Toro, secretaria del Área de Cohesión y Políticas Sociales, y Cristina Pérez, secretaria del Área de Movimientos Sociales y Cooperación. A la Asamblea asistió también el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido.