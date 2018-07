Kavanijam: 15 horas de música en Cabanillas

Temas relacionados Música Cabanillas del Campo Fiestas Ocio La segunda edición del festival KavaniJam dejó este sábado 30 de junio una gran sonrisa en la boca de participantes, organizadores y las centenares de personas que a lo largo de toda la jornada se acercaron por la Plaza del Pueblo para vivir un día íntegramente dedicado a la música.



Desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la mañana la música fue un nexo de unión para "hacer pueblo", en una jornada que comenzó con una actuación de flamenco fusión con "Flamencopatia & Dajè Compá", y las sesiones de DJs locales (Kavanis All-Stars) previstas para la ocasión. Hacia las 15 horas cayó una potente tormenta veeraniega que obligó a parar momentáneamente el festival, y que condicionó el resto de la jornada, que tuvo que desarrollarse con unos 45 minutos de retraso respecto al programa previsto, algo que no alteró el buen ánimo de público y participantes.



Ya por la tarde, tras una apertura por parte de la Batucada de la Escuela Municipal de Música, se vivieron dos conciertos de extraordinarios. En el primero, destinado especialmente a los niños, La Banda del Cante Pirata (con un clásico del rock nacional como es Kike Babas en sus filas), demostró que se puede hacer música infantil fuera de tópicos, radicalmente moderna, y con un profundo mensaje alternativo y rupturista.



Luego actuaron, junto al templete de la plaza, los segovianos Zarigüeyas, que ofrecieron una actuación delicada, exquisita con piezas de country y folk americano. Su calidad musical y vocal (la cantante es extraordinaria) dejó huella en el público, que disfrutó muchísimo y aplaudió largamente a los artistas.



Finalmente, a las 10:50 llegaba el momento cumbre de la jornada, con la celebración del "KavaniJam" propiamente dicho, una actuación grupal de músicos aficionados de Cabanillas y alrededores. Más de 60 músicos, entre baterías, guitarristas, bajistas y cantantes, desgranaron los 5 clásicos del rock pevistos para la ocasión, piezas de Siniestro Total, Radio Futura, Alarma, Neil Young y The Blac Keys. Sorprendieron al numerosísimo público que en ese momento ya abarrotaba la plaza.



Fue una actuación divertida, donde sobre todo se respiraba "buen rollo", y el gusto por hacer algo en común entre mucha gente diferente. Repitieron pase (con mejor calidad si cabe, y mayor protagonismo de las voces del coro que en el primer pase) dos horas después, hacia la 1 de la mañana. Entre medias, la banda Hot Mosquitos ofreció un fantástico concierto de rock sin concesiones, versionando algunos de los temas más importantes de los años 60 y 70 del rock, principalmente americano.



Finalmente un DJ, "No Limit", puso al público a bailar durante la hora y media final, antes de que se pusiera punto final a la cita.



La jornada se completó con una Feria del Disco que tuvo muchas visitas de curiosos que empiezan a regresar al mundo del vinilo, y una Feria de Bares, con la participación de cuatro establecimientos hosteleros de la localidad ("El Paso", "El Patio", "Donde Arturo" y "Cámara Café"), que estuvo animadísima en todo momento.