La alcaldesa de Orea, a la espera de que repongan pronto la torre de vigilancia de incendios

La alcaldesa de Orea, Marta Corella, ha señalado que espera que antes de que concluya el mes de mayo haya un compromiso por parte de la Junta de Castilla-La Mancha que se traduzca en ayudas y el restablecimiento de la torre de vigilancia frente a incendios solicitada desde el municipio "tan necesaria", especialmente tras los daños causados por el último temporal.



Corella, en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, ha apuntado que no tiene dudas de que Orea y la zona recibirá el "mismo trato" que ha recibido Cuenca en este sentido, tras reconocer que el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, está "permanentemente interesado" en este tema, esperando que esta disposición se traduzca en hechos de los que, no obstante, no duda.



"Tengo la confianza de que desde la Junta se atenderá esta zona igual que se ha hecho con Cuenca" con una partida de 550.000 euros que aprobó en Consejo de Gobierno y en la que trabaja la empresa pública Tragsa, apostillando que así se lo han transmitido.



Corella ha cuantificado en más de 20.000 los pinos perdidos en el monte municipal de la localidad. Muchos de ellos ya han sido retirados pero la alcaldesa sigue preocupada ante la llegada del calor y el consiguiente riesgo de incendios, lamentando el problema que todo esto genera desde el punto de vista turístico en la zona.



Para este jueves, 24 de mayo, está previsto que Corella se reúna con el delegado de la Junta, Alberto Rojo, y ha reconocido que tiene "bastantes esperanzadas" de que se actúe con Guadalajara en la misma línea que se ha hecho con Cuenca, concediendo unas ayudas para poder "restablecer la normalidad".



Corella ha avanzado también que para la próxima semana se le ha anunciado una visita a la zona por parte del director general de Política Forestal, Rafael Cubero, que contactó con el Consistorio y que quiere ver "in situ" la situación y ver cómo se puede afrontar.



De momento, desde el Ayuntamiento ya se llevó a cabo una licitación pública y la adjudicación a una empresa del aprovechamiento de la madera pero, tal y como ha señalado la regidora, la actuación que se acometa en la zona debe ser mucho más amplia porque también se han visto afectados establecimientos turísticos y áreas recreativas de "muchísima afluencia", además de porque con los trabajos de saca "las vías de acceso se van a ver perjudicadas".



Además, ha insistido en que los daños causados están incrementado el riesgo de incendios en una zona muy turística cuando se entra casi en campaña de incendios y "la torre de vigilancia" contra los mismos sigue cerrada.



En este sentido, la alcaldesa ha incidido en que sabe que la Junta está trabajando en ello pero cree que "corre prisa" reabrir la torre, así como levantar la actual torre de comunicaciones, con el fin de que se amplíe la cobertura.



Según Corella, aunque no hay un compromiso como tal sí le consta que desde el Gobierno regional se está en ello, pero ha incidido en que no se debe "llegar a junio sin saber lo que se va a hacer con esta zona".



El margen de confianza del Ayuntamiento de Orea se alargará hasta finales de mayo pero no más porque la ausencia de esta torre se traduce en que todo el valle de la Hoz Seca "sea una zona oscura que no se controla" tal y como está ahora, tanto por ser un espacio con mucha afluencia de visitantes como por contar ahora con mucha presencia de biomasa, pese a que la empresa adjudicataria de los trabajos de saca los hace con "celeridad".



Y es que la primer edil de Orea ha admitido que el hecho de que siga lloviendo impide todavía poder entrar en los humedales a talar madera, algo que "es un problema" porque la acumulación de biomasa "supone un incremento de riesgo, a lo que hay que añadir el peligro de plagas".



Por último, la alcaldesa se ha mostrado "sobrecogida" por la cantidad de madera recogida pese a la escasa cantidad de hectáreas intervenidas, sosteniendo que les hubiera gustado intentar realizar una gestión más local pero admitiendo que, debido a la magnitud, no ha sido posible.