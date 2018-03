“La Alcarria se muere”, dice el alcalde de Pastrana

El alcalde de Pastrana y vicepresidente de la Fundación Feria Apícola, Ignacio Ranera, ha apelado al apoyo del Estado, la Junta y la Diputación de Guadalajara para revitalizar La Alcarria porque, a su juicio, la zona "se muere".



El primer edil ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la XXXVII edición de la Feria Apícola de Pastrana, en la ha hecho referencia también "a otro gran elemento dinamizador de La Alcarria, junto a la miel, el Nobel Camilo José Cela", en el año en el que se cumplen 70 años de la publicación de su novela universal (1948), "Viaje a La Alcarria".



"La Alcarria ya no es la tierra pobre que era en la posguerra, sino que ofrece un entorno singular, con características propias de esta comarca natural, conocida por sus plantas aromáticas y por su miel, la DO Miel de la Alcarria", ha afirmado.



Sin embargo, Ranera ha subrayado, "a pesar de que hoy en día la calidad de vida de nuestros pueblos es la mayor de la historia, la falta de actividad económica y empleo, el cierre de la Central Nuclear de Zorita, la práctica desaparición de las empresas de construcción o el abandono del campo, entre otros, conduce a un continuo proceso de despoblación que alcanza, en los últimos 10 años, un descenso del 25% de la población de los municipios del entorno de la Central Nuclear José Cabrera".



Ranera ha recalcado que La Alcarria clama por una alternativa a Zorita. "Necesitamos el compromiso de la Administración General del Estado, el compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial y del propio Ayuntamiento de Pastrana para que juntas, todas la administraciones públicas, implementemos proyectos de desarrollo económico alternativos a Zorita que nos permitan crear actividad económica y empleo, y con ello mantener la población de nuestros municipios", ha enfatizado.



Por último, el regidor ha relacionado la efeméride del Día Internacional de la Mujer con su el argumento principal de su intervención. "Especialmente hay que trabajar por el empleo femenino, que es el que asienta la población. Si la mujer tiene trabajo en el mundo rural, su familia se mantiene residiendo en el mundo rural. Sigamos trabajando, juntos, para que no muera La Alcarria, para seguir manteniendo viva la Feria Apícola Internacional de Pastrana, para que las mujeres puedan encontrar en nuestros pueblos un lugar donde vivir, tener una familia y desarrollar su vida personal, social y laboral plenamente", ha concluido.