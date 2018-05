“La Alcarria se muere y lo peor está por llegar”

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

24/05/2018 El tonto del pueblo.

Muerta...anda ya, esta como todos los pueblos de Guadalajara, sin gente entre semana, con algo mas los fines de semana y petados los veranos. No pretenderán cambiar esto?...porque es imposible...una perdida de tiempo. nacho

24/05/2018 ALCARRIA MUERTA?.... O SIERRA NORTE Y SEÑORIO DE MOLINA EN LA UVI?.

Si la Alcarria esta muerta.... entonces como esta la Sierra Norte de Guadalajara o el Señorío de Molina?

Estas zonas llevan en la UVI decenas de años... la diferencia entre unos y otros, es que en el Señorio de Molina y la Sierra Norte saben vivir sin dinero. A que se destinan todos esos fondos que reciben las zonas de las centrales? Quizas se tendrían que haber destinado a intentar buscar alternativas desde el principio y no ahora.

Es muy digno que se demande esta ayuda... pero tendrán que tener prioridad primero las otras zonas, que nunca han tenido absolutamente ningún ingreso, ni ninguna fuerte industrial como los municipios afectados por zonas nucleares.

La despoblación, es un cancer que afecta a toda la provincia de Guadalajara, menos las zonas del corredor del henares. JP

24/05/2018 A la cola.

Todos necesitamos ayuda, claro, pero unos más que otros, y hay que recordar que la central nuclear ha proporcionado a estos municipios durante décadas unos ingresos muy sustanciosos, que otros muchos no han tenido nunca. Ya digo que no se trata de negarles ayuda, pero sí de dejarles claro que se tienen que poner a la cola. Antes de ellos van todos los demás que nunca han recibido ingresos. Quizá si los hubieran aprovechado mejor... Pero esa es otra historia.