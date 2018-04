La Audiencia Provincial de Guadalajara, en contra de aplicar el último “invento” judicial del Estado

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha Juzgados Diversos órganos judiciales de Castilla-La Mancha consideran que "no es el momento adecuado" para poner en funcionamiento la oficina judicial en los órganos judiciales colegiados de la región, pues alegan que resulta "imprescindible" consolidar el funcionamiento "correcto y eficaz" de los Servicios Comunes allí donde se han establecido.



Según ha informado en nota de prensa el alto tribunal, que ha remitido una declaración institucional, el Pleno de la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su reunión del día 22 de marzo asumió la declaración formulada por los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en la que mostraban su rechazo a la implantación de la oficina judicial en dicha audiencia, expresando su parecer en el sentido de que por parte del Ministerio de Justicia debía posponerse toda medida encaminada a ello.



A este acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se han sumado los magistrados de la Audiencia Provincial de Guadalajara, así como los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y su Sala Civil y Penal, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de la Sala de lo Social (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia, y el presidente de la Audiencia Provincial de Albacete, ante la posibilidad de que con ocasión de la puesta en servicio del nuevo edificio judicial de Albacete se proceda a la implantación de la oficina judicial en este Partido Judicial.



Todos ellos consideran que el funcionamiento de las oficinas de dichos órganos colegiados judiciales según el modelo actual es, en términos generales, "razonable" según la sistemática y organización del trabajo judicial, y los mayores problemas existentes en dichos tribunales no son derivados de dicho funcionamiento sino en algunos casos de las cargas de trabajo que deben asumir los magistrados "precisando algunos refuerzos y en su caso ampliaciones de plantilla de los mismos".



De igual modo, alegan que al existir sedes separadas de los juzgados y de las audiencias y tribunal superior de justicia, no resulta conveniente trasladar los efectivos de la oficina judicial de los órganos colegiados a otra sede diferente, "pues ello perjudicará considerablemente el control y adecuada tramitación de los procedimientos judiciales de los que deben conocer, lo que necesariamente se habrá de traducir en dilación y menor eficacia del servicio público de la Administración de Justicia en perjuicio de los ciudadanos".



"La experiencia de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en los órganos unipersonales de Ciudad Real, e incluso Cuenca, así lo aconseja, pues su funcionamiento está poniendo de manifiesto numerosos problemas de organización, de personal o mal funcionamiento de los sistemas informáticos lo que se ha traducido en una mayor burocratización, necesidad de más personal y mayores tiempos de respuesta, lo repercute negativamente en el servicio público que se presta, pues estos problemas no están ni muchos menos solventados satisfactoriamente", han alertado.



"A este contexto debemos sumar los problemas existentes en la implantación del Expediente Judicial Electrónico, con numerosas deficiencias en su funcionamiento, que están afectando al trabajo diario de jueces y magistrados, así como del personal de las oficinas judiciales", reza la declaración institucional, en la que insisten en que es necesario solventar dichas deficiencias para que el Expediente Judicial Electrónico cumpla su verdadero objetivo como herramienta de una Justicia del siglo XXI adaptada a las nuevas tecnologías.



"Deseamos expresar nuestra firme convicción y creencia en un modelo de oficina judicial moderna, auténticamente dependiente de los Jueces y Tribunales, e instrumentalmente subordinada al servicio de su función constitucional en un Estado democrático de Derecho", han concluido.



¿Qué dice el Ministerio?

La Oficina Judicial es "la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales" (Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) según la web oficial del Ministerio de Justicia. El nuevo modelo organizativo de Oficina Judicial "rompe con la configuración clásica de juzgados para impulsar una organización de los medios personales y materiales más eficiente y racional, que haga posible la distribución del trabajo en equipos, la normalización de tareas y la especialización del personal". Este sistema de gestión debería permitir "mejorar la práctica de la actividad judicial y dar una respuesta eficaz, ágil y eficiente al ciudadano, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación". Su puesta en funcionamiento responde, formalmente, "al compromiso con un servicio público próximo y de calidad, conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de la ciudadanía".



Sus resultados, en cambio, están provocando suspicacias y rechazo a partes iguales tanto en las demarcaciones donde ya se ha aplicado como en aquellas donde se pretende hacerlo.