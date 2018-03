“La Camada” estás desbordada de perros y gatos, al triple de su capacidad

Temas relacionados Guadalajara Animalismo La Asociación Protectora de Animales y Plantas 'La Camada' cuenta a día de hoy en sus instalaciones municipales de Guadalajara con más de 500 animales acogidos, una cifra "desbordada" teniendo en cuenta que donde cabe un perro o gato hay en algunos casos hasta tres.



Así lo han confirmado a Europa Press para LA CRÓNICA desde la Protectora de Animales, que cuenta con dos albergues municipales en la capital alcarreña, y desde donde alertan de la elevada cifra y de cómo ello conlleva que reciban no sólo una menor atención en la prestación del servicio sino también menor calidad.



Según han señalado desde la asociación, la situación en la que están conlleva en ocasiones que no dispongan del espacio suficiente para darles cabida.



Desde la protectora creen que muchos de los perros y gatos que llegan a los dos albergues que tienen no son de la capital sino de los pueblos de la zona y han demandado medidas por parte de las instituciones que regulen una recogida "eficaz de los animales abandonados".



Pero, además, desde la asociación tienen claro que esta situación es fruto de la actitud de "ciudadanos irresponsables" que o bien abandonan a sus perros o gatos o bien no los esterilizan y cuando tienen cachorros los dejan "por ahí".



Por ello, desde la protectora sus propios voluntarios piden un mayor compromiso no sólo a las instituciones sino a la ciudadanía y hacen un llamamiento para promover la acogida y la adopción responsable de perros y gatos.