La Cárcel de Mujeres de Guadalajara ni ha pasado la ITE ni se puede tocar, al ser todavía del Estado

Es posible que un edificio histórico de Guadalajara no esté en orden con la normativa urbanística de la ciudad, a pesar de ser de titularidad pública.



También es posible que es edificio sufra un deterioro creciente y que, pese a ello, esta circunstancia no se pueda evitar desde el Ayuntamiento, porque no es suyo... incluso aunque haya invertido mucho dinero dentro de sus paredes para reformarlo, a través de una Escuela Taller.



Todo eso y más se está produciendo en la calle Ángel Martín Puebla, en casa de al lado de aquella en la que se crió el actual alcalde de la ciudad, Antonio Román.



De lo que estamos hablando es de la peripecia del edificio de la antigua Cárcel de Mujeres, viejo asunto que se ha reactivado de manera inesperada, tras una moción del PSOE debatida este viernes y que ha quedado aprobada al no contar el PP en este caso con el apoyo de Ciudadanos.



Según ha reconocido el propio alcalde durante la sesión, la intención del Ayuntamiento de Guadalajara era intervenir en la Cárcel de Mujeres, dentro del plan inversor actualmente curso. Sin embargo, al no ser de titularidad municipal, ha sido imposible por las obvias advertencias hechas al respecto desde la Intervención municipal.



Tres millones de euros es lo que se estima que requeriría poner en uso el recinto de la Cárcel de Mujeres, una cifra importante pero que es algo menos de la mitad de los ocho millones de euros en que se calcula cualquier actuación integral en la Prisión Provincial... otros edificio histórico que también es todavía del Estado y cuya cesión también se reclama.



Cesión reclamada y nunca conseguida

Son ya dos décadas de peticiones desde el Ayuntamiento de Guadalajara al Estado y sin ningún resultado positivo, más allá de la cesión parcial para los trabajos de una Escuela Taller, hace muchos años.



El 24 de noviembre de 2014 es la fecha que lleva en su encabezamiento el último escrito oficial del alcalde de Guadalajara a Instituciones Penitenciarias reclamando el cambio en la propiedad. Para su petición se amparaba Román tanto en la falta de uso del inmueble como en el hecho de que el solar sobre el que se levanta fuera cedido en el siglo XIX por la ciudad.



Un edificio sin la ITE pasada

Se da el hecho singular de que, mientras que todos los propietarios particulares de casas en el centro de la ciudad ya pasaron hace dos años la obligatoria Inspección Técnica de Edificios (ITE), este edificio no es que no la haya superado sino que ni siquiera se ha presentado por parte del Estado.



En el caso de propietarios particulares, varios de los muchos solares existentes en el centro de la ciudad son consecuencia directa del expediente de ruina que siguió a la imposibilidad de superar la ITE.



La Cárcel de Mujeres, por ahora, se mantiene en pie pero sin solución a la vista.