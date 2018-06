La conexión entre Alcorlo y Beleña no puede con el Parque Natural de la Sierra Norte

Temas relacionados Agricultura APAG Agua Medio Ambiente Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de PSOE y Podemos, la Proposición no de Ley del PP que instaba al Ejecutivo autonómico a iniciar con carácter inmediato las modificaciones legislativas necesarias --de la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara-- para posibilitar la ejecución de la conexión de los embalses de Alcorlo y Beleña, sin perjuicio de la petición de los informes necesarios.



La iniciativa del PP que se ha sustanciado durante la sesión plenaria de este jueves también instaba, de forma paralela a lo anterior, a que el Gobierno castellano-manchego liderase y coordinase el proyecto y financiación necesarios para la construcción de la citada conexión.



El rechazo de socialistas y formación morada a la iniciativa del PP --con cuyo fondo estaban de acuerdo-- se ha producido después de que los 'populares' no aceptasen la enmienda presentada por el PSOE a su iniciativa, en la que consideraban que la petición debía hacerse al Gobierno nacional.



El encargado de defender la Proposición No de Ley ha sido el parlamentario del PP Lorenzo Robisco, que ha asegurado que la conexión entre los embalses de Alcorlo y Beleña es "un petición de hace décadas" por parte de los guadalajareños y ha añadido que el principal problema para llevar a cabo esta acción es legislativo.



En este sentido, ha solicitado al Gobierno regional que "modifique" la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, alegando que esta declaración "impide hacer muchísimas cosas" en la zona, entre ellas "cualquier proyecto hidráulico".



Robisco ha explicado que del embalse de Beleña, pensado para abastecer a una población de unos 200.000 habitantes, actualmente dependen "unas 400.000 personas" del Corredor del Henares, Guadalajara capital y Alcalá de Henares.



En este sentido, ha comentado que el de Alcorlo, destinado fundamentalmente al regadío, tiene una capacidad "cuatro veces mayor", razón por la que los 'populares' proponen que se pueda trasvasar agua desde Alcorlo a Beleña "a través de un túnel aparentemente sencillo", por lo que ha lamentado que el Gobierno regional esté "echando balones fuera" y no quiera "mover ni un papel".



Igualmente, ha asegurado que el dinero "no es problema" para afrontar esta inversión hidráulica, ya que se sostendría con 20 millones de euros de fondos europeos, por lo que ha instado al Ejecutivo autonómico a que lleve a cabo "las modificaciones legislativas" para llevar a cabo esta infraestructura. "La están esperando las industrias y aquellos que vienen en la tierra", ha añadido.



PSOE: "NI LES GUSTÓ NI LA QUERÍAN"

El diputado del PSOE Rafael Esteban ha recordado que ya en 2005 se realizaron acciones para la interconexión entre los ríos Sorbe y Bornova, y que aunque en su momento se pensó hacer "una causa común" de la capacidad y la necesidad de hacer infraestructuras, finalmente hubo un informe ambiental negativo, de forma previa a la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.



De ahí que haya criticado que el PP "siga insistiendo en cambiar una ley que se produjo después de que estuviera realizado el informe medioambiental", y se haya preguntado por qué los 'populares' no ejecutaron el proyecto cuando tuvieron dinero para hacerlo, mientras que ahora piden al presidente regional, Emiliano García-Page, "una infraestructura que ni miraron, ni les gustó, ni la querían".



Pese a que ha cambiado de signo el Gobierno nacional, Esteban ha advertido de que lo que no ha cambiado es la enmienda que había presentado el PSOE a la iniciativa del PP, en el sentido de instar al Ejecutivo central a realizar las actuaciones necesarias para posibilitar la ejecución de la conexión Alcorlo-Beleña. "Nosotros nos creemos nuestra tierra, nuestras necesidades". "Lo haremos", ha concluido.



PODEMOS: VER PRIMERO SI AFECTA AL PARQUE

El portavoz de Podemos, David Llorente también se ha mostrado a favor de la conexión, aunque ha criticado que el PP pretenda modificar la ley del parque natural "porque, mientras no sepamos siquiera si el trazado afectado por la conexión Alcorlo-Beleña atravesará o no el parque natural, no sabemos si será necesario".



De ahí que haya instado al PP a que asuma la enmienda del PSOE, convencido de que "se trata de que todas las administraciones implicadas colaboren en la elaboración de este proyecto para conectar ambos embalses respetando la protección del medio natural".



La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha defendido la "necesaria" conexión de los embalses, lamentando que la preocupación del PP no parezca "en el buen sentido del interés de los ciudadanos sino para usarlo en contra del Gobierno regional", pidiendo a los 'populares' que acepten la enmienda del PSOE para unir voces a favor del proyecto.



García Élez ha incidido en que el proyecto de conexión "afecta a normativas de ámbito superior" aunque se pueden buscar alternativas consultando también a Europa, asegurando que el Gobierno regional ha realizado acciones con el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo para colaborar en la búsqueda de una alternativa viable y un nuevo informe, y va a seguir exigiéndoselo al nuevo Ejecutivo.