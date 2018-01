La CUP lee LA CRÓNICA

Temas relacionados Periodismo Los intelectuales españoles han iniciado un nuevo camino hacia el exilio. Esta vez no se trata de cruzar la frontera por Le Perthus con maletas y hatillos, sino de marcharse de Twitter, para nunca más volver. Así lo hizo el novelista Lorenzo Silva hace semanas, seguido días atrás por Antonio Lucas. Ellos dan sus razones, que cualquiera puede imaginar e incluso compartir. Pero en la red del pajarito azul son muchos millones los que permanecen, intelectuales o no.



Poca capacidad de comprensión lectora acreditan los miembros de la CUP que este 21 de enero de 2018 entretenían el ocio del domingo tuiteando sobre LA CRÓNICA. A los que trabajamos en esta casa nos ha hecho ilusión, para que lo vamos a negar, pasado el desconcierto inicial, que nuestro trabajo traspase las fronteras internacionales y llegue incluso más allá de Tabarnia a la Cataluña profunda (que lo es, por insondable) de quienes critican un titular con inescrutables argumentos.



Traducimos: "Ni las mujeres, ni los niños, ni los trabajadores deben obedecer. Tienen que cooperar. Dan pena estos titulares: "Perros muy obedientes, pásate por Cabanillas". Y lo firma la variante animalista de la CUP, algo que para muchos bien puede parecer una redundancia.



Como los lectores más fieles de LA CRÓNICA sabrán, los escandalizados cuperos hacen alusión a una noticia muy "blanca", publicada este mismo domingo bajo el título exacto "Para ver perros muy obedientes, pásate por Cabanillas", que el subtítulo completa al precisar que "Los días 27 y 28, el Recinto Ferial acogerá un Campeonato Nacional de Obediencia". O sea, nada de mujeres, ni de niños ni de trabajadores, las tres categorías humanas aludidas en el sorprendente tuit, que si bien no da para una tesis doctoral si que explica muchas cosas de las que ocurren por ahí.



También confirma la tan simpática anécdota que hoy editorializamos que en 2018 seguimos igual que desde hace una década: chapoteando en el empacho permanente de convulsiones y espasmos que propician las redes sociales. En esas redes sociales que no son inocentes, porque dejan poso en el pensamiento individual a través del magma que es el pensamiento colectivo. Y todo bien aliñado con el trabajo permanente de los inquisidores de guardia, que nunca faltan.



Los que se pasen el próximo fin de semana por el Recinto Ferial de Cabanillas del Campo ya lo saben: alguien les mira desde Cataluña. Así, pues, atenta la compañia.



Y por cierto: el perro que ilustra la información se llama "Coco", un bichón maltés que vive en la casa del director de este periódico y que, según cuentan los que le conocen, es un encanto que obedece por costumbre y por carácter, sin mucha obligación. Dicho sea para descanso de la CUP, tan afanosa siempre, entre independencias e independencias.