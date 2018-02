La Diputación de Guadalajara aprueba sus presupuestos, que rozan los 60 millones de euros

Temas relacionados PP PSOE Diputación de Guadalajara El pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha sacado adelante, con el apoyo de PP y la diputada no adscrita y el voto en contra de PSOE y Ahora Guadalajara, los presupuestos de la Institución para este año, unas cuentas que ascienden a 59,4 millones de euros y que dedican casi un tercio de las mismas a inversiones.



En el debate, que se ha prolongado durante varias horas, ha habido algún momento de enfrentamiento a la hora de hablar de asuntos como el parque de bomberos de Sacedón, las inversiones y planes de empleo en general.



El presidente de la Institución, José Manuel Latre, ha resaltado la parte destinada a las inversiones y, en especial, al empleo, con más de dos millones de euros y un plan propio, algo en lo que también ha querido poner especial énfasis la diputada responsable del área, Ana Guarinos, quien ha dicho que se trata de las cuentas más inversoras desde que gobierna el PP.



Una sesión plenaria en la que se han rechazado también las enmiendas presentadas por el PSOE y por Ahora Guadalajara, en este último caso con una propuesta inversora de 26 millones de euros frente a los algo más de 21 que contemplaba el equipo de Gobierno para este ejercicio.



No obstante, de los casi 22 millones de inversión en los que ha incidido la diputada Guarinos, cerca de tres millones van a empleo, con un plan de empleo propio para este ejercicio y un plan estratégico para el Corredor del Henares y para impulsar otros polígonos industriales en la provincia. En concreto, hay previstos unos 200.00 euros para este capítulo.



Las cuentas, que contemplan el 35 por ciento de su total para inversiones, han sido calificadas por parte del equipo de Gobierno de equilibradas, remarcando además que se aprueban en un momento en el que la Institución pasa de tener una deuda de 70 millones de euros cuando asumieron el Gobierno a ser "cero" en este momento.



También se han aprobado en la sesión plenaria los presupuestos de los consorcios provinciales de Bomberos y de Residuos.



Si bien la diputada no adscrita ha basado su apoyo en cuestiones como la ausencia de deuda, la partida a inversiones o empleo, desde el grupo del PSOE han hecho hincapié en el crecimiento del gasto, así como que la partida de inversiones está llena de "trampas".