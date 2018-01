La Diputación de Guadalajara hace balance, destacando lo que es capaz de ahorrar: ya no tiene deuda

Archivos relacionados Latre, sobre la buena situación económica de la Diputación. (Tamaño: 724,3 kb.) Temas relacionados Economía Latre Diputación de Guadalajara Andan en estos días en la Plaza de Moreno dando los últimos retoques al proyecto de presupuestos para 2018 en la Diputación Provincial, pero este jueves tocaba repasar ante los periodistas lo realizado en el año recién terminado. Casi al final de su discurso, meticulosamente leído, el responsable de esa institución improvisaba una apelación a redoblar esfuerzos contra la despoblación. Lo hacía, además, clamando por la colaboración entre todas las administraciones "porque no es este un problema que tenga una única solución" si el objetivo que se pretende es prestar servicios y fijar población. A este respecto, reconocía que cada día veía en su ciudad, Sigüenza, como "100 o 150 trabajadores acuden a trabajar al polígono a primera hora de la mañana, pero al terminar su jornada se vuelven a sus domicilios en Guadalajara capital, Alcalá o incluso Madrid". Una situación que se repite en otros lugares de la provincia y para cualquier sector económico. Salvo el Corredor del Henares, casi la totalidad del resto de la provincia pierde población.



A la hora de hacer balance del último año en la Diputación Provincial, el equipo de gobierno del PP no ha dejado de resaltar más que lo que ha hecho, lo que ha ahorrado. Como ha recordado el propio presidente, José Manuel Latre, viene la institución de una deuda que hace seis años era de 70 millones de euros y que ahora ha quedado reducida a cero. "Es la Diputación de Castilla-La Mancha que más deuda viva ha reducido en los últimos seis años", destacaba Latre en los primeros compases de su intervención, rodeado por todos sus diputados.



El también alcalde de Sigüenza se congratuló de que se haya llevado a buen término el Plan de Carreteras, "una iniciativa extraordinaria y con un nivel muy satisfactorio", que inició en su día María Antonia Pérez León, del PSOE. En este último ejercicio incluso se han mejorado carreteras que no estaban incluidas en este proyecto plurianual.



No han faltado, obviamente, las enumeraciones prolijas de lo realizado, con un especial detenimiento en todo lo relativo al Viaje a la Alcarria y con un esbozo de lo que se seguirá haciendo con Camilo José Cela como reclamo. La promoción turística tiene otros puntales en el castillo de Torija y en Atienza, con una instalaciones crecientemente visitadas.



Y sin embargo, mucho más cuantiosa ha sido la dotación de ayudas para la promoción del empleo, con más de dos millones de euros invertidos en 2017, especialmente a través de Dipuemplea Plus, con fondos propios.



Transparencia

"Pese a quien pese, la Diputación es completamente transparente", ha asegurado Latre, amparándose para ello en los informes independientes que se han hecho públicos durante el pasado año a este respecto.



Las más de 6.000 actuaciones en reparaciones de averías, los trabajos de las "brigadas verdes" o la capacidad de atajar incendios en los pueblos quizá sea una de las líneas de actividad más conocidas y apreciadas por los habitantes de la provincia. Para este fin, también se ha invertido en mejoras de infraestructuras, como las acometidas en el parque de bomberos de Azuqueca, que también ha crecido en plantilla.