La Diputación trae a la comisión del Senado sobre despoblación para que vea Guadalajara con sus ojos

Representantes de los partidos políticos que integran la Comisión de Estudio Demográfico de España del Senado, presidida por Ignacio Cosidó, visitarán este jueves, día 3 de mayo, la provincia de Guadalajara, y en concreto la Sierra Norte, invitados por el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, para mostrarles el problema de la despoblación.



La visita, que ha sido organizada por la Institución Provincial, responde al interés del presidente por abordar esta situación toda vez que, en palabras de Latre, “nuestra provincia es una de las más afectadas, sobre todo en las comarcas de la Sierra Norte y Molina de Aragón”. “Es una cuestión que nos preocupa”, ha dicho, “por eso es necesario que esta Comisión conozca de primera mano cuál es la realidad de una parte de nuestra provincia y que sepa también que en la Diputación de Guadalajara tienen una institución aliada en la lucha contra la despoblación al ser la más cercana a los pueblos y con contacto directo con los ayuntamientos, y por ello conocedora de sus necesidades”.



El máximo responsable de la Institución Provincial ha subrayado que esta visita se ha centrado en una parte del problema demográfico que vive la provincia de Guadalajara: la zona rural de la Sierra Norte que sufre una fuerte regresión demográfica desde 1950, perdiendo más de dos tercios de su población. “Dado el escaso tiempo que tenemos no es posible en esta primera ocasión recorrer otras zonas igualmente afectadas o la otra realidad de la provincia con el Corredor del Henares donde se concentra el fuerte crecimiento poblacional”, ha apuntado deseando que esta visita sirva para dar a conocer que la provincia de Guadalajara “necesita una especial atención y sensibilidad para abordar este problema”.



Completo programa de trabajo

De esta forma, la Diputación ha organizado una intensa jornada de trabajo que comenzará a las 10:00 horas en el Palacio Provincial desde donde la expedición partirá hacia la localidad de Arbancón, un municipio que cuenta con menos de 200 habitantes desde cuyo Ayuntamiento se organizan numerosos eventos a lo largo del año para dar vida al pueblo y retener población. Su actividad más importante ha sido la creación del Centro de Formación Sierra Norte, donde se imparten cursos, algunos con certificado de profesionalidad.



La siguiente parada será La Nava, donde se conocerá un pueblo, convertido en una EATIM, con 12 empadronados, y donde solo viven dos personas en muchas noches de invierno. Una empresa ganadera con 170 cabezas de vacuno le da vida al pueblo durante todo el año. Se continuará por La Huerce para conocer un municipio, en plena montaña, con tan solo 35 habitantes (más 25 de la EATIM de Valdepinilllos). No hay ninguna actividad económica. Desde hace bastantes años se turnan las familias en el invierno para que el pueblo no se quede vacío.



En el municipio de Galve de Sorbe, donde está prevista la llegada sobre las 13:15 horas, tendrá lugar una reunión de trabajo con representantes de la vida social, cultural y económica de la zona para seguir hasta Campisábalos, el pueblo donde se respirar el aire más puro de España y el tercero del mundo, según la OMS, donde se parará para comer y visitar el Centro de Interpretación ‘El Mensario’.



Después de la comida y visita, sobre las 18:00 horas está prevista otra reunión en Atienza con alcaldes y concejales de la Comarca. La jornada finalizará en Sigüenza sobre las 19:30 horas con una visita por la Ciudad del Doncel.



Primeros contactos hace un año a instancias de la Diputación

Hay que recordar que José Manuel Latre ya mantuvo el año pasado una reunión con el portavoz de la Comisión Especial de Estudio sobre la evolución demográfica del Senado, Antonio Ángel Clemente, en un encuentro de trabajo en el que también estuvo presente la senadora Ana González, viceportavoz de esta Comisión, y la diputada delegada de Desarrollo Rural, Lucía Enjuto. En dicho encuentro, el presidente se puso a disposición de esta Comisión para aquello en lo que pudiera contribuir la Diputación Provincial en beneficio de nuestros pueblos.



Esta Comisión tiene por objeto analizar los factores que han provocado la evolución demográfica actual en nuestro país, las consecuencias y posibles medidas a tomar; así como otros temas relativos al crecimiento del envejecimiento, políticas de familia, sanitarias o de igualdad.