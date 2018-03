La esperanza se llama Cubillejo

Temas relacionados Opinión Despoblación Andan las mentes pensantes y los políticos de turno viendo qué hacen para que los pueblos de las dos mesetas dejen de convalecer, agonizantes por falta de personas que los vivan. O sea, ideando fórmulas para luchar contra la despoblación.



Al final, todo se resolverá cuando caigamos en la cuenta de que no hablamos de piedras ni de secarrales, sino de personas.



Puestos a considerar el valor de las gentes de esa España interior, a uno casi se le saltaban las lágrimas días atrás en el recuento de los hijos de algunos pueblos y de sus andanzas, camino adelante. Concretamente, al abrigo de una buena conversación, iban surgiendo datos e hitos de lo que están siendo capaces de hacer las terceras generaciones de quienes tuvieron que asomarse fuera del Señorío de Molina para ganarse el pan, emigrando.



El Señorío, como es bien sabido, ha dado hombres y mujeres de gran nivel intelectual y profesionales de reconocido prestigio. Es el caso también de un pequeño pueblo de esta comarca, Cubillejo de la Sierra, que no cuenta ni con cincuenta censados pero tiene, a día de hoy y entre sus descendientes directos, ya sea con padres o con abuelos nacidos en el pueblo, nada menos que a cuatro estudiantes de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, algo que pocas poblaciones de más enjudia comparten y que ya de por sí convertirían a este humilde Cubillejo en algo inaudito en España. De estos jóvenes, uno ya se ha graduado, dos están para terminar la carrera en este curso (con pleno de asignaturas aprobadas) y un cuarto anda iniciando el camino.



A la vista de esta peculiar anécdota, tan significativa del genio excepcional que despliega la especie humana a poco que se dan las circunstancias para que germine, no se sorprenderá el lector si decimos que el recuento sigue. Este Cubillejo tan minúsculo como orgulloso de sus hijos y de sus nietos, cuenta como convecinos en la diáspora con abogados, economistas, médicos, ingenieros de caminos, fiscales... y ahora, hasta cuatro ingenieros aeronáuticos.



En la relación, algún caso destaca tan especialmente que bien merece ser citado por sus nombres y apellidos. Es lo que ocurre con otra descendiente en primer grado del pueblo, Julia Guiomar Niso, que trabaja en un proyecto para intentar predecir el alzheimer unos años antes de que ocurra, como jefa que es de un equipo de seis hombres en el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Politécnica de Madrid.



En pocas palabras: sean los aires de la Sierra de Caldereros, a cuyos pies se asienta Cubillejo de la Sierra, o sea la genética de sus habitantes, el brillo académico y profesional de estas generaciones se refleja con intensidad sobre el desierto caserío. Eso debería hacernos reflexionar acerca de la vida que hubo entre sus callejas, del valor de sus habitantes en cualquier condición de la vida y de lo mucho que podrían seguir aportando a España todos estos pequeños pueblos si quien tiene poder para hacerlo y remediarlo, lo hiciera y remediara el sempiterno abandono que sufren.



Y mientras, nos seguiremos quejando de que la estupidez campe por nuestras ciudades y nuestras televisiones...