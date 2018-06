La Fundación Botín beca a un joven artista nacido en Guadalajara

Temas relacionados Arte Ocho artistas de tres nacionalidades diferentes (cinco españoles, dos portugueses y una ucraniana) serán los beneficiarios de la XXVI edición de las Becas Internacionales de Artes Plásticas de la Fundación Botín.



Los nuevos becarios de este programa de ayudas expondrán sus proyectos artísticos en la muestra Itinerarios XXVI, cuya celebración está prevista para el primer trimestre de 2020, según ha informado en un comunicado la Fundación Botín.



Entre los elegidos figura Mario Espliego, nacido en Guadalajara en 1983, aunque con residencia también en Bilbao. Se define como "artista visual" en el ámbito de la escultura monumental, que "se resuelve en diversos medios y procedimientos, incluyendo de manera habitual la escritura". Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid desde 2017, en su tesis analizó "distintas problemáticas ligadas a la violencia producida desde/hacia el formato monumental".



Su trabajo artístico ha sido expuesto recientemente en Fundación BilbaoArte (Bilbao), Arnhem Museum (Netherland) ARTIUM (Vitoria), MACBA (Barcelona), Temp ArtSpace (New York), Ca2m (Móstoles), MEIAC (Badajoz), Casa Velázquez (Madrid), Tabacalera (Madrid), etc.



Los otros creadores seleccionados han sido Olga Balema (Lviv, Ucrania, 1984), Eli Cortiñas (Las Palmas de Gran Canaria, 1976), June Crespo (Pamplona, 1982), Antonio Hervas (Barcelona, 1981), Salomé Lamas (Lisboa, Portugal, 1987), Anna Moreno (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1984) y Bruno Pacheco (Lisboa, Portugal, 1974).



Fernanda Fragateiro, Stefanie Hessler, Javier Hontoria y Asier Mendizabal han sido los integrantes del jurado encargado de valorar las 592 solicitudes recibidas, procedentes de 52 países diferentes.



Una cifra que, para la Fundación, constata el carácter internacional de estas ayudas destinadas tanto a la formación como al desarrollo de proyectos personales y de investigación, cuyo ámbito de interés sea la creación artística (no trabajos teóricos).



Además de las 317 propuestas de España, destacan las 35 provenientes de México, las 31 de Argentina, las 22 de Brasil o las 20 de Colombia.



Cada una de estas becas, con una duración prevista de 9 meses, comprende una dotación económica de 23.000 euros y un seguro de viajes y accidente en caso de precisar desplazamiento a un país distinto al de residencia.a.