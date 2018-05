La Guardia Civil se implica más en el control de los perros potencialmente peligrosos

Noticias relacionadas La última discusión por unos perros en Guadalajara termina a navajazos Un mes se ha tardado en localizar al dueño del perro que casi mata a un niño en Torrejón del Rey Dos perros de raza peligrosa matan a un “yorkshire” en Yebes La noticia “friki” del día: Un perro policía es obligado a declarar en un juicio La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha iniciado una campaña de control y vigilancia de perros potencialmente peligrosos en distintas localidades de la provincia con motivo de los últimos ataques de perros de razas y características potencialmente peligrosas.



Esta campaña pretende apelar a la responsabilidad ciudadana, así como a la existencia de importantes sanciones económicas para quienes no cumplan con la legislación vigente en materia de animales potencialmente peligrosos.



La Guardia Civil recuerda que la tenencia de canes potencialmente peligrosos esta sujeta a:



- La concesión de licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos concedida por el ayuntamiento, lo que conlleva poseer un seguro de responsabilidad civil.



- Los animales no pueden ir sueltos y han de ser conducidos únicamente por la persona autorizada para ello.



- Se recuerda la obligatoriedad de hacer uso del bozal.



- También tiene que ir atado con una correa, no extensible, que no supere los 2 metros de largo.



- Por último, han de estar necesariamente inscritos en el registro municipal de animales potencialmente peligrosos.



Con esta serie de medidas preventivas, desde la Guardia Civil se pretende concienciar a los ciudadanos propietarios de animales de estas características, así como evitar el acometimiento a ciudadanos de canes de estas razas, con el fin de evitar importantes daños graves a las personas.