La historia de los gitanos se estudiará en los colegios de Castilla-La Mancha para evitar prejuicios

La sesión plenaria de este jueves en el Parlamento castellano-manchego ha acogido el debate de una Proposición No de Ley presentada por PSOE y Podemos de apoyo al pueblo gitano en la región, propuesta que ha recabado también el apoyo de los diputados del PP y que ha salido adelante por unanimidad.



En virtud de esta proposición, las Cortes de Castilla-La Mancha piden al Gobierno regional que ponga "las medidas necesarias para realizar un cribado de posible prejuicios y estereotipos que pudieran establecerse en el currículo educativo" así como a incorporar la historia del pueblo romaní en los libros de texto.



La diputada de Podemos María Díaz, que ha arrancado el debate parafraseando a Federico García Lorca y su 'Romance de la Luna, Luna', ha defendido que es necesario resaltar su cultura en los contenidos escolares para "contribuir así a cambiar desde la infancia la imagen social negativa de las personas gitanas".



"Hay que reconocer que la historia les ha invisibilizado, una historia de persecución, como el ataque de 'La Gran Redada' del siglo XVIII", ha dicho Díaz, quien ha defendido como "necesaria" la construcción de una escuela que "contribuya a tener unos ciudadanos más críticos donde impere la tolerancia y el respeto a las diferencias".



Por parte del PSOE ha sido el parlamentario por la provincia de Ciudad Real Fausto Marín quien ha tomado la palabra para celebrar este jueves como "un gran día" en el que tres grupos parlamentarios "se congracian con un pueblo que desde el siglo XV hasta nuestros días ha sido rechazado, subyugado y perseguido por cuestiones sociales y culturales".

"No es posible entender nuestra cultura sin el pueblo gitano. Ni los cuadros de Velázquez o Picasso. Ni las composiciones de Albéniz o Falla. Ni los poemas de García Lorca", ha afirmado desde la tribuna de oradores.



Por último, la diputada del PP Cesárea Arnedo ha felicitado a los representantes del pueblo gitano presentes en la tribuna por su próxima celebración de su día, mostrando el reconocimiento de su Grupo Parlamentario. "Es muy difícil aprender algo que no se enseña", ha dicho antes de abogar por "promover una imagen más diversa y social de la comunidad gitana".



En este punto, ha pedido "apartar prejuicios que lamentablemente conducen a una discriminación" y "potenciar la escuela con valores fundamentales", viendo la diversidad como "una suerte de oportunidades para todos".



FELPETO ASUME EL MANDATO

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha querido cerrar el debate para asumir el mandato de las Cortes y comprometerse a articular las medidas necesarias para dar luz verde a esta petición.



Así, tras asegurar que no hay vocablos "discriminatorios" en los libros de texto, se ha comprometido a insistir en ese cribado para erradicar definitivamente cualquier palabra ofensiva a la comunidad gitana.



"No podemos trabajar solos. Debemos promover esas políticas de integración e inclusión que son responsabilidad de todos. Y propongo impulsar desde los consejos escolares de localidad esta iniciativa", ha sugerido.



Se ha comprometido a difundir materiales en todos los centros educativos para potenciar el conocimiento de la cultura gitana, así como a seguir apoyando y visibilizando iniciativas singulares para integrar a los distintos grupos culturales de la región, promoviendo jornadas para que el resto de comunidad educativa se acerque a otras etnias y culturas.



Por último, ha pedido también esfuerzo a la comunidad gitana, celebrando que en los últimos tiempos haya reducido el absentismo escolar.