La Intervención y Ahora Guadalajara ponen reparos al Survival Zombie de este fin de semana

"Este año, el programa tiene publicidad por detrás y por delante", ha observado con sorna Susana Martínez en la rueda de prensa que han convocado este viernes.



La concejal de Ahora Guadalajara ha revelado que este 9 de febrero, la víspera de la actividad en la calles de la ciudad, aún no estaba el contrato firmado en el Ayuntamiento, existiendo constancia tan sólo de una propuesta que, además, mereció reparos de ilegalidad por parte de Intervención.



El departamento de control municipal considera que lo que plantea la organizadora del Survival Zombie es en realidad un contrato de servicios y por un importe tal que, sumados los ingresos previsibles abonados por los participantes más las aportaciones en especie del Ayuntamiento, superarían el mínimo que la ley exige para que se soliciten tres ofertas.



En este juego de rol que tiene por escenario las calles de Guadalajara y que lleva por nombre "Limpieza militar", se utilizarán varias instalaciones municipales, abiertas para este fin toda la madrugada; la Policía Local mantendrá un dispositivo especial, con el consiguiente abono en nómina para los agentes que participen en el refuerzo del servicio; también se pagará una comida al servicio de organización del evento, además de otros gastos como es el canon de 7.516 euros que cobra la empresa.



Los responsables de Survival Zombie cobran a los participantes de 5 a 15 euros, si se compra el tique por Internet. Aunque las estimaciones hablan de hasta 2.000 participantes, Ahora Guadalajara sostiene que un día antes de la celebración apenas se habían registrado medio millar de personas.



"No cuestionamos ni la empresa ni la actividad", insistía Martínez. "Aquí no hay planificación", apostillaba a su lado José Morales.



Cerca de ellos, sobre un mueble de la sala de prensa, reposaba el zombie sanguinolento del cartel que tanto ha desasosegado a muchos alcarreños, más acostumbrados a las botargas en Carnaval que a los muertos vivientes en cualquier época del año.