La Junta asegura que este invierno se ha limpiado el monte como nunca en Castilla-La Mancha

Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios previas a la reunión regional del Comité Asesor Operativo Regional del Plan INFOCAM de lucha contra incendios forestales, ha recalcado que "se está trabajando durante los doce meses del año" en la prevención de incendios en el campo y ha considerado que estos trabajos previos a la campaña de incendios "van a ayudar sin duda a que la extinción sea más fácil".



"Siempre decimos que los incendios forestales se apagan en invierno, en las tareas de prevención, y esto cada vez es más cierto", ha continuado el consejero.



Además, ha apuntado que esta campaña contra los incendios, que tendrá lugar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se afronta "en muy buenas condiciones" y "mucho mejor que el año pasado, que fue muy complicado".



UN 66% MENOS DE SUPERFICIE QUEMADA EN LO QUE VA DE AÑO

En este sentido, ha resaltado que en la región se ha quemado durante lo que va de año un 66% menos de superficie forestal que en el mismo periodo del año 2017 y también ha habido un 44% menos de siniestros, datos que ha considerado como "una disminución muy importante".



El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha justificado este descenso en que la climatología "ha acompañado, con un final del invierno y una primavera especialmente lluviosa", algo que ha hecho que el suelo y la vegetación estén húmedos.



En este punto, ha querido agradecer a todas las administraciones, local, regional y nacional. presentes en el INFOCAM su trabajo en la prevención y extinción de incendios. "Entre todos somos más fuertes en una cuestión tan importante como esta y en Castilla-La Mancha cada vez afrontamos en mejores condiciones la campaña", ha sostenido.



PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS

Además, Francisco Martínez Arroyo ha recordado que en esta reunión se va a analizar el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales en Castilla-La Mancha "que se aprobó el año pasado y que se pone por primera vez este año en funcionamiento".



Sobre el plan, Martínez Arroyo ha recordado que recoge "novedades importantes", entre las que ha resaltado la creación de la figura del director de emergencias en cada incendio forestal importante y la posibilidad de solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando los incendios se encuentren en nivel 1 y no en nivel 2, como se hacía hasta ahora.



"Esta es una cuestión muy importante que nos va a ayudar a planificar mejor la estrategia para combatir los incendios", ha apuntado.



Finalmente, el consejero ha querido agradecer "el trabajo de las más de 3.000 personas que van a ayudar en Castilla-La Mancha a que los incendios no sean un problema este verano" y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que "extremen la prudencia en el medio ambiente".



"Hay que recordar que están prohibidos todo tipo de fuegos del 1 de junio al 30 de septiembre. Es muy importante que no nos confiemos, extrememos la prudencia y ayudemos a que Castilla-La Mancha pueda seguir presumiendo de los espacios naturales de los que nos sentimos tan orgullosos", ha finalizado.