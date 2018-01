La Junta desmiente que esté tramitando ningún decreto para “colar” funcionarios sin oposición

Temas relacionados Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas retiró de la Comisión de Secretarios celebrada la semana pasada el Decreto del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, no se estaría tramitando por parte del Gobierno regional.



La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, tras las informaciones aparecidas en relación con este asunto, así como tras las manifestaciones "malintencionadas" por parte del PP en Castilla-La Mancha, ha aclarado este jueves que "únicamente se trata de un borrador de un Decreto, que está paralizado y en el que el Gobierno no está trabajando en este momento".



En ese mismo sentido se ha manifestado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en la que ha querido recalcar a los representantes del PP que se estaban equivocando “por completo” en sus declaraciones en relación con este asunto.



“Un borrador de decreto que ha sido retirado en una Comisión de Secretarios no se eleva a Consejo de Gobierno y, por tanto, no se tramita por el Gobierno”, ha explicado Patricia Franco.



Así, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha lamentado que el PP utilice titulares para retorcer la información, tergiversarla e intentar “que la población entienda algo que no es real”.



Como ejemplo que avalaría que el Gobierno regional no está tramitando este decreto, la consejera ha mencionado el hecho de que ella, a pesar de ser miembro del Consejo de Gobierno, no ha tenido ni siquiera acceso al borrador del que se está hablando.