La Junta invita a la ministra a que se dé una vuelta para ver la realidad del Tajo por el trasvase

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha invitado a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a que visite Castilla-La Mancha para que "también conozca la realidad de los agricultores de la región".



De este modo ha reaccionado el consejero castellano-manchego preguntado por la visita de la ministra este jueves a Murcia para reunirse con los representantes de las comunidades de regantes y del sector agroalimentario.



"Parece que el Ministerio se empeña en apoyar con mucha contundencia a los regantes del Levante. Es bueno que lo haga, pero debe apoyar a todos los regantes del país, también a los de Castilla-La Mancha. Queremos invitar a la ministra de Agricultura a la región para que conozca la realidad de todos los agricultores: de los que no tienen agua pero la quieren tener y no pueden y de los que la tienen, como en el caso de los de la Sierra de Altomira, pero tienen menos de la que necesitan" ha indicado Martínez Arroyo.



Luego de insistir en que el Gobierno central "no puede reducir la planificación del agua a la aprobación de un trasvase tras otro", ha precisado que la ministra está en Murcia, justo el día en que se han aprobado los planes especiales de sequía del Júcar y el Segura "e incluso se ha puesto por escrito en el BOE que se va a poder extraer agua de los acuíferos subterráneos cuando haya necesidad sin autorización ambiental ordenada por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha".



"Parece lógico que cuando hay necesidad de extraer agua del subsuelo en momentos de sequía y los acuíferos no tienen suficiente capacidad de recarga es necesario realizar una evaluación y una garantía ambiental. Así lo exige el conjunto de ciudadanos y la Unión Europea. Esto sucede porque no se tiene en cuenta a las comunidades autónomas y Castilla-La Mancha no lo va a permitir porque se trata de una cuestión que afecta a todas las cuencas y comunidades y a todas las personas, independientemente de donde vivan", ha dicho.



LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ, "CUESTIÓN DE MATICES"

En otro orden de cosas, y preguntado por la dificultad de cerrar un pacto nacional del agua después de que el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se haya mostrado en Murcia a favor de mantener el trasvase, el consejero, en alusión a las manifestaciones de Sánchez, ha defendido que es "una cuestión de matices".



"El agua es una cuestión difícil. Los territorios influyen muchas veces en la posición de los partidos políticos, pero el PSOE de Castilla-La Mancha pondrá por encima de gobierne quien gobierno en Madrid los intereses de los ciudadanos de la región", ha señalado el consejero, que ha añadido que el PSOE "ha hecho los deberes" y ha realizado un documento de posición nacional en materia de agua, que se ha consensuado "entre todas las comunidades autónomas".