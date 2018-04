La Junta niega que deba dinero por el abono transporte, sino que no se ponen de acuerdo con Madrid

Temas relacionados Transporte Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades El director general de Carreteras y Transportes, David Merino, ha desmentido que exista alguna deuda reconocida por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por el de la Comunidad de Madrid en materia de transportes.



De esta forma, ha aludido a los incumplimientos de pago a los que se refirió la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y ha señalado que “no son tales, ya que se encuentra pendiente de pago la cantidad que debería haberse liquidado durante 2017, según los términos establecidos en el convenio pero no ha sido posible al existir una discrepancia importante entre las cantidades que reclama el Consorcio de Transportes de Madrid y las previstas por el propio convenio según los criterios de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha”.



Según ha detallado David Merino, estas cantidades “suponen un 50 por ciento más sobre las cantidades inicialmente previstas, ya que pasan de los 3,4 a los 5,1 millones”. Por eso, ante esta discrepancia “se acordó en la Comisión de seguimiento prevista en el convenio realizar un nuevo estudio de movilidad para establecer claramente los términos en los que se debía calcular el déficit que asumía cada Administración”.



“Hasta la fecha dicho estudio, que iba a realizar el propio Consorcio, no se ha puesto en conocimiento de la Consejería de Fomento”, ha aseverado Merino.



El director general ha recordado que, a finales del año 2017, la Consejería de Fomento solicitó al Consorcio que emitiera una liquidación parcial del período por la cantidad que se proponía, algo a lo que “en principio se negaron y, posteriormente, a finales de año lo hicieron, pero en una fecha en la que ya no fue posible tramitar el pago”.



En la actualidad “está en tramitación el pago de esa liquidación parcial por valor de 3,9 millones de euros y a la espera de conocer ese nuevo estudio de movilidad de los usuarios que se ve muy condicionado por la implantación del abono joven con tarifa plana de 20 euros”, una iniciativa que ha hecho que se incremente el número de usuarios jóvenes castellano-manchegos de 3.300 a 19.000 personas. Cuando se conozca ese nuevo estudio de movilidad, se podrán “acordar las cantidades de liquidación correspondientes”, ha añadido Merino.



El Gobierno de García-Page liquidó en mayo de 2017 una deuda de 15,9 millones de euros de la anterior legislatura

En relación a las declaraciones de la consejera madrileña sobre los incumplimientos de pago del Gobierno de Castilla-La Mancha, en base al Convenio suscrito entre ambas Administraciones en julio de 2016, es conveniente recordar que “en la pasada legislatura, el Gobierno de Cospedal no hizo efectivo ningún pago a la Comunidad de Madrid correspondientes a los convenios suscritos en 2011 y 2013”, algo que “supuso una deuda acumulada de más de 13,5 millones de euros”.



Además, también se adeudaban las cantidades correspondientes a 2014 y 2015, al no haberse suscrito Convenio en esos ejercicios, y que la Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno de Castilla-La Mancha como condición para suscribir el nuevo Convenio y que se pudiera seguir disfrutando, por parte de nuestros ciudadanos, de las ventajas de utilización de dicho abono y, especialmente, de la tarifa plana de 20 euros para jóvenes.



Para finalizar, el director general de Carreteras y Transportes ha dicho que “en total, las cantidades adeudadas suponían más de 15,9 millones de euros, que quedaron totalmente liquidadas en mayo de 2017”.