La Junta pide a Fomento que se vea ya el dinero del Estado para la Autovía de la Alcarria

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que dote de presupuesto a la Autovía de La Alcarria y así cumplir el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio para que también puede realizarse la autovía del Júcar, que comunicará Cuenca y Albacete.



El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha pedido a Íñigo de la Serna, que en su visita de este jueves a la capital alcarreña, se comprometiera a decir que la Autovía de la Alcarria “va a ser una realidad” y así desbloquear estas dos infraestructuras estratégicas para la región.



Hernando ha exigido al Gobierno de Rajoy que los próximos Presupuestos Generales del Estado “plasmen avances importantes” para la Comunidad Autónoma, y ha criticado la “actitud hipócrita y poco coherente del PP diciendo una cosa hoy y otra mañana”.



Regadíos y trasvase

Hernando también se ha referido a la restricción total del regadío aprobada por la Confederación Hidrográfica del Tajo en el Tajuña y Alberche, lamentando una vez más que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya denegado el Decreto de Sequía a la cuenca del Tajo.

Hernando ha recordado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page lleva dos años denunciando que “se estaban llevando más agua de la que quedaba”, en alusión al trasvase Tajo-Segura, y que “ahora nos va a tocar sufrir las consecuencias de esa decisión negligente”.



“Ahora tenemos que pagar el trasvase dos veces, por el agua que se han llevado y por la que no podremos utilizar estos dos años”, ha denunciado.



El portavoz del Ejecutivo ha criticado que “desde arriba no se hayan tomado en serio las reclamaciones de Castilla-La Mancha” y ha avanzado que si el Gobierno de Rajoy continúa con una “política de brazos cruzados” en este asunto, el Gobierno regional iniciará un borrador de acuerdo, al margen del Gobierno de España, que será presentado a las comunidades autónomas afectadas por esta situación.



Asimismo, ha recordado que las Cortes regionales debatirán próximamente una iniciativa legislativa para alcanzar “un punto de encuentro” que permita a Castilla-La Mancha defender “en su conjunto” sus intereses en materia hídrica.

Hernando espera que esta iniciativa cuente con el apoyo del del PP, al que ha reprochado que defienda más los intereses de Cospedal que los de los agricultores que no podrán regar en el Tajuña y Alberche.