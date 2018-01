La Junta quiere que APAG se sume a sus estrategias en defensa del agua

Temas relacionados Agricultura APAG Economía Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Junta de Comunidades El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha invitado a los agricultores y ganaderos de Guadalajara a unirse a la Comisión de Sequía que está impulsando el Gobierno regional para defender “todos juntos” el acceso al agua, durante la visita que ha realizado a las instalaciones de la cooperativa COAGRAL que tiene la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) en Yunquera de Henares, para comprobar las inversiones realizadas gracias a una de las ayudas FOCAL de la Consejería de Agricultura para la modernización de la industria agroalimentaria regional.



"Somos la región más afectada por el agua en España”, ha señalado el consejero que ha explicado que “en ningún otro lugar hay siete cuencas hidrográficas, como tenemos en Castilla-La Mancha”. De esta manera, Martínez Arroyo ha manifestado su apoyo, en nombre del presidente, Emiliano García-Page, a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía, a los que ha reconocido su esfuerzo.



El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha señalado que, independientemente de los problemas coyunturales con la sequía, "estamos viviendo un momento muy bueno en el sector agroalimentario en la región” y ha enumerado los indicadores de exportación, de facturación, jóvenes que se están incorporando, nuevas empresas en el sector agroalimentario, innovación tecnológica, “como nunca antes la había habido; pero claro, si no tenemos agua, no podemos tener futuro”.



En este sentido, ha aseverado que “no es de sentido común que la provincia que tiene más agua embalsada en el centro de la península, tenga solamente concedida el seis por ciento de la superficie regada útil frente al 24 por ciento de media en el resto del Estado". El consejero de Agricultura ha señalado que "una hectárea de regadío aporta cinco veces mayor valor añadido que una de secano" y por tanto se está limitando el crecimiento económico a Castilla-La Mancha y, por eso, "tenemos que defender el agua entre todos".



Inversión en caminos rurales

Por otro lado, el Gobierno regional invertirá 4,5 millones de euros en la mejora de caminos rurales en la provincia de Guadalajara, a pesar de la negativa de la Diputación provincial a participar en este ambicioso programa puesto en marcha por la Consejería de Agricultura, que pretendía invertir nueve millones de euros en la provincia en 2018 y 2019, ha informado Martínez Arroyo.



El consejero de Agricultura ha aseverado que "nosotros no vamos a dejar tirados a los pueblos de la provincia de Guadalajara". Los habitantes del medio rural de la provincia se beneficiarán de la apuesta del Gobierno regional, pero no contarán, como en el resto de provincias, con la aportación de 4,5 millones de euros procedentes de la institución provincial. Una vez más, el Gobierno regional se compromete con los pueblos y el medio rural de nuestra región. “Teníamos 4,5 millones de euros presupuestados para cada una de las provincias y se van a invertir, sin ningún tipo de partidismo y en un reparto con criterios objetivos", ha concluido.