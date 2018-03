La Junta se pasó en 48 millones de euros sobre el déficit autorizado para 2017, pero lo argumenta

Temas relacionados Economía Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Castilla-La Mancha cerró 2017 con un déficit de 288 millones de euros, un 0,72% del PIB, por encima del 0,6% permitido, sobrepasando en 48 millones el endeudamiento máximo dictado por el Ministerio de Hacienda.



El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha ofrecido estos datos en rueda de prensa, donde ha puesto el acento en que un déficit de 25 millones de la UCLM y 33 millones de euros que se todavía no se han ingresado en concepto de Fondos Feder han llevado al incumplimiento, ya que el déficit achacable a la Administración regional se ha colocado en el 0,57% y 230 millones restando estos conceptos.



"A la hora de computar el déficit, nos imputa al Gobierno que los 25 millones de euros de la UCLM aunque la Administración regional no tenga competencias con esa gestión financiera", ha apuntado.



En rueda de prensa, Ruiz Molina ha querido resaltar la disminución del déficit en los últimos años, desde el 2,1% de 2014 hasta esta tasa, que mejora en diez décimas la registrada por la Comunidad Autónoma en 2016. Y todo ello, según ha dicho, recuperando la inversión, mejorando el empleo y realizando un control "férreo" de las cuentas hasta ser la tercera región que menos aumenta endeudamiento.



Tras aclarar que el dato del PIB ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística para calcular este déficit se ha situado en 40.046 millones de euros, ha considerado que se ha establecido en virtud de una tasa de crecimiento del 2,5% que la Administración regional no comparte.



En este punto, ha recordado que otras instituciones como BBVA o Ceprede han hecho estimaciones de un crecimiento de la economía y de la creación de empleo "muy superiores". "Discrepo pero es el dato oficial del INE, aunque no tiene que ver con los PIB que calculan Ceprede o BBVA, que eran en virtud de tasas de crecimiento mayores, y una creación de empleo mayor. No parece que haya buena correlación entre el crecimiento de la economía, del empleo y el dato que ofrece el INE", ha enfatizado.



OTRAS CINCO COMUNIDADES INCUMPLEN

Junto a Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia incumplieron el objetivo de déficit en 2017, fijado en el 0,6% del PIB, pero cuatro comunidades (País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares) lo mejoraron con creces, ya que obtuvieron superávit, según los datos de ejecución presupuestaria dados a conocer este lunes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En conjunto, registraron un déficit del 0,32% del PIB.



En concreto, Aragón registró un déficit del 0,92% del PIB, por encima del objetivo del 0,6%; Extremadura (0,88%), Valencia (0,73%), Murcia (1,51%, pero no está depurado el efecto de Lorca) y Castilla y León (0,95%), la única región que no redujo su déficit el pasado año en relación con 2016, cuando se situó en el 0,64%. Murcia, por su parte, fue la comunidad con la cifra de déficit más alto.



El resto de comunidades, 11 en total, cumplieron con el objetivo de déficit del 0,6% del PIB y cuatro de ellas lo hicieron con mucha holgura, ya que obtuvieron superávit: País Vasco (+1,5%), Navarra (+1,22%), Canarias (+0,67%) y Baleares (+0,48%). Montoro explicó que País Vasco, Navarra y Canarias tienen un régimen fiscal distinto al resto, mientras que Baleares está negociando el suyo propio.



De esta forma, País Vasco y Navarra recibieron mayores recursos por la actualización del Concierto y el Convenio Económico, que ascienden a 1.248 y 336 millones de euros, respectivamente, mientras que Canarias recibió 217 millones adicionales asignados a través del Fondo de Competitividad.



Por su parte, Andalucía registró un déficit del 0,22%, seguida de Asturias (0,31%), Cantabria (0,37%), Galicia (0,20%), Madrid (0,47%), La Rioja (0,39%) y Cataluña (0,56%). Sobre esta última comunidad, Montoro indicó que ha reducido su déficit en algo menos de tres décimas respecto al 2016, gracias a los nuevos ingresos que ha recibido, pero destacó que otras comunidades, con el mismo aumento de ingresos, han reducido más su déficit.



EN CATALUÑA SE HA GASTADO CON NORMALIDAD

Según el ministro, la reducción del déficit de Cataluña no se ha hecho a costa de no pagar determinados gastos por la intervención de la comunidad autónoma tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que se ha seguido gastando con "toda normalidad" a pesar de la situación "anómala y extraña". Con todo, afirmó que la reducción del déficit es "correcta" y compatible con un aumento de la formación bruta de capital fijo del 10,7% y del 2,7% de la remuneración de los asalariados.



"La intervención de las cuentas de la Generalitat era una obligación habida cuenta de que los dirigentes estaban conculcando los principios de soberanía nacional (...). El Gobierno no ha hecho otra cosa que cumplir con su obligación y garantizar los servicios públicos en Cataluña, junto con la corrección del déficit, que era lo que motivaba la intervención de las cuentas", subrayó.



A la vista de estos datos, Montoro destacó que las comunidades han reducido en más de un 60% su déficit, hasta el 0,32% del PIB, lo que supone una reducción de 0,52 puntos porcentuales respecto al año anterior, gracias al incremento en 6.576 millones de euros de los recursos autonómicos derivados de la aplicación del sistema de financiación.