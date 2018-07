La Junta unirá con un autobús la estación de Cercanías y la del AVE

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

26/07/2018 Autobuses ...electorales.

Necesitaremos más madera.

¡Traed madera!

¡Es la guerra! flanagan

26/07/2018 Pregunta lógica.

¿realizará paradas en la estación de autobuses-San Ginés y hospital?

Que se apuestan a que entre unos (junta) y otros (ayuntamiento) conseguiran lo absurdo: que no pare. Guti

26/07/2018 Atascos.

Venga! Otro autobús más para colapsar las calles de la ciudad!!! Mariano

26/07/2018 Ya verás.

el tranvía no molesta como molestan los autobuses del plan ASTRA y si no que se lo digan al alcalde de Marchamalo la que montó para perder dinero y más dinero de sus vecinos en un autobús que casi no usa nadie pero que molesta en ´´la capital´´ (sólo mientras la gobierne el PP, claro) Alcarreño

26/07/2018 Buena noticia.

Muy buena noticia, ahora habrá que conocer horarios y ver que se cumple de verdad, que de anuncios cumplidos el señor Page no anda sobrado. juan

26/07/2018 y el tranvia?.

y que fue del tranvia que iba a montar el Señor Alcalde Alique