La lógica no engaña: cuando llueve, sube el nivel de Entrepeñas (que sigue bajo mínimos)

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han ganado durante la pasada semana 43,03 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan actualmente un total de 309,34 --el 12,50 por ciento de su capacidad, que asciende a 2.474 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.



El embalse de Entrepeñas ha ganado 23,24 hectómetros en los últimos siete días y almacena 118,15 de los 835 que puede embalsar; mientras que el de Buendía sube 20,05 y almacena 191,19 de los 1.639 hectómetros cúbicos que puede contener.



Del resto de embalses, ocho han aumentado sus reservas y dos las han disminuido. Así, el de Alcorlo ha subido 12,61 hectómetros hasta llegar a los 63,85, de los 180 que puede almacenar; el de Atance aumenta 1,8 hectómetros y se queda con 14,14 de los 35 que podría llegar a albergar; y el de Beleña que sube 14,64 en esta semana y se queda con 45,12 hectómetros de los 53 de su capacidad total.



De su lado, el de Pálmaces suma 5,2 hectómetros hasta los 18,91, de un total de 31 que puede alcanzar; el de La Tajera sube 1,35 hectómetros llegando a 4,77, hasta los 59 que puede almacenar; y el de El Vado sube 13,07 y acumula 42,98 de sus 56 hectómetros de máximo.



Por el contrario, el de Almoguera disminuye sus reservas en 0,06 hectómetros, quedándose con 5,51 hasta los 7 que puede almacenar y el de Bolarque disminuye en 3,41 hectómetros, llegando a los 24,94 de un máximo de 31.



El consejero, satisfecho con reparos

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha celebrado las lluvias de las últimas semanas por su impacto en el campo de la región, si bien ha pedido que "no tapen el reto" de lograr un acuerdo hidrológico a nivel nacional.



A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Toledo, ha insistido en que el problema de la sequía no va a resolverse con estas lluvias, por lo que "hay que seguir trabajando".



En este punto, ha vuelto a reclamar que las confederaciones hidrográficas den cabida en sus órganos de decisión a las comunidades autónomas.



"No puede ser que ocurran cosas como la apertura de pozos de sequía en Hellín para Murcia. Las decisiones se tienen que tomar entre todos", ha dicho.