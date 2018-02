La meningitis ha causado una muerte en el Corredor del Henares y hay otros cuatro ingresados

Noticias relacionadas Habrá vacunas para que 19.000 bebés de la región no sufran de meningitis ni neumonías Muere en Guadalajara una joven de 16 años por meningitis bacteriana El alumno de Maristas no murió de meningitis Fallece en el Hospital un joven por meningitis Temas relacionados Meningitis Sanidad El pasado jueves, un estudiante de 20 años de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares falleció por meningitis tras ser hospitalizado en Torrejón de Ardoz. La Comunidad de Madrid ha detectado durante el fin de semana dos posibles casos de meningitis en menores, en otros puntos del Corredor, más un ingreso en Madrid.



El primero de estos nuevos casos es el de un niño de 8 años ingresado en el hospital de Torrejón desde el domingo. También ha confirmación oficial de otro, de 5 años, que igualmente ingresó el domingo en el hospital Infanta Leonor de Vallecas.



No es algo que alcance sólo a niños o jóvenes. Una mujer de 76 años se encuentra ingresada desde el viernes en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid con infección generalizada por la bacteria meningococo, causante de la meningitis.



Según la investigación epidemiológica, en principio los tres casos responden a una "agregación temporal" de la bacteria meningococo, y "no guardan relación entre sí ni con el joven de 20 años fallecido el jueves pasado en Torrejón de Ardoz por meningitis".



La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado el protocolo de control y prevención ante la notificación de los dos posibles casos, aún sin confirmar, de meningitis en menores. Los dos menores evolucionan de forma favorable, asegura un comunicado de la Consejería madrileña.



Según datos de la Comunidad, la incidencia de la enfermedad meningocócica se mantiene estable en la región, con mayor número de casos a finales del invierno, debido a que es la época de mayor circulación de la bacteria, según explican desde la Consejería de Sanidad madrileña. Hasta la semana pasada, la evolución de casos de la temporada 2017/2018 era semejante a la temporada anterior (16/17) con 13 y 14 casos, respectivamente.