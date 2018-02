La ministra de Sanidad estuvo en Guadalajara: estas son las fotos

Temas relacionados PP Sanidad La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha visitado este jueves el Ayuntamiento de Guadalajara, donde ha firmado en el libro de honor de la ciudad y en el que ha escrito, entre otras, las siguientes líneas referidas a Guadalajara: "Para que continuéis siendo esta gran capital, gran ciudad referente en el Corredor del Henares. Que desde aquí contribuyáis cada día para que España continué siendo una de las grandes Democracias de Europa y del mundo".



Durante el acto de firma, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha felicitado a la ministra "por haber liderado una respuesta contundente contra la violencia machista a través de un pacto con todos los partidos y con la sociedad; por liderar medidas de prevención, educación, sensibilización, de protección a las víctimas y a sus familias y de penalización y castigo al agresor".



Con posterioridad a la visita realizada al Ayuntamiento de Guadalajara, Montserrat ha inaugurado el nuevo Centro de Educación Especial y Centro de Día para Personas con Trastorno del Espectro Autista, impulsado por la Asociación APANAG.



Por ello, Román ha agradecido a la ministra "la sensibilidad demostrada al financiar gran parte de la construcción de este edificio por parte del Estado". Asimismo, ha destacado la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Guadalajara a APANAG en los últimos diez años a través de la cesión gratuita del suelo donde se ha edificado el centro, de la bonificación de sus impuestos y de la concesión de subvenciones para el desarrollo de sus actividades.

Antonio Román ha solicitado también a la titular de Sanidad que, "en un momento en el que se discute la financiación local y autonómica, se clarifiquen las competencias sociales que ejercen los ayuntamientos y se financien las mismas. No debemos depender de convenios con las comunidades autónomas para ejercer, en muchos casos, sus competencias, sino que debemos tener la financiación propia para no depender de las regiones en las políticas sociales".



De otra parte, ha hecho alusión a la necesidad de que "no existan fronteras autonómicas" para temas sanitarios. En este sentido, ha recordado que el anterior gobierno de Castilla-La Mancha "garantizó" un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para que aquellos pacientes que no podían ser atendidos en la provincia de Guadalajara por limitación de sus prestaciones, fueran atendidos en la Comunidad de Madrid.



"Este convenio ha sido puesto en cuestión en ocasiones, por miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha aludiendo a cuestiones económicas y de fondos de cohesión. Entiendo que debe ser pagado por quien tiene la financiación para ello, pero sobretodo defiendo que no se perjudique al vecino de Guadalajara por esta cuestión", ha afirmado.



Román también ha denunciado la paralización del Hospital de Guadalajara. "Se paralizó en 2010-2011 por impagos y, a día de hoy, cuando han transcurrido ocho años, sigue sin avanzar, siendo una necesidad perentoria para pacientes y personal sanitario. Quien tenía que hacerlo no lo hace y eso perjudica a los vecinos de Guadalajara", ha añadido.



Inauguración en APANAG

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha referido durante la inauguración de Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara (Apanag) a la primera estrategia nacional del Gobierno en el apoyo al espectro autismo y a cómo ya están desarrollando el Plan Nacional del Espectro Autismo.



Acompañada entre otros del alcalde de la capital, Antonio Román, y responsables de Apanag, Montserrat, tras dar por inaugurado el centro que Apanag en Guadalajara con el descubrimiento de una placa, ha señalado que con esta estrategia quieren la "visualización" del espectro autismo, y "sobre todo la equidad" a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos en la atención sociosanitaria. Pero, además, según la ministra de Sanidad, se persigue también la inclusión social de las personas con el espectro autismo.



Previamente, ha destacado que el Gobierno "no quiere dejar a nadie atrás, sino caminar en apoyo al tercer sector social junto a los ayuntamientos, diputaciones y con las comunidades autónomas".



"Somos un gobierno comprometido con el espectro autismo y continuaremos trabajando para mejora la calidad de vida y los servicios sociosanitarios hacia nuestra infancia y adolescencia y adultos" en este espectro, ha incidido.



RÉCORD EN MATERIA DE EMPLEO EN DISCAPACIDAD

Ha destacado igualmente el récord alcanzado en el 2017 en materia de empleo también en el área de la discapacidad, "con más personas en el mundo laboral". Precisamente, se ha referido también a cómo en el propio centro de Apanag en Guadalajara trabajan varias personas con este espectro.

Y ha resaltado la importancia de la creación de empleo también para las personas con discapacidad con el objetivo de ayudarlas en la integración y autonomía personal y "en eso estamos trabajando en el Gobierno de España".



La aportación del Gobierno central a este centro ha superado los dos millones de euros, mientras que el Ayuntamiento ha aportado el suelo en el que se ha edificado. Según Montserrat, "la mayor política social que podemos hacer para todos los españoles es la creación de empleo".



Por úlitmo, ha recordado los datos recientes sobre empleo y que el Gobierno de Espala se ha fijado como objetivo el llegar a 2020 con 20 millones de personas trabajando y "esa es la mejor política social que podemos hacer para mantener el estado de bienestar y que nuestras políticas sociales lleguen a quienes más lo necesitan", ha señalado.



El primer centro de Apanag se puso en el 2009, y aunque lleva varios meses abierto ha sido este jueves cuando se ha llevado a cabo la inauguración. En el mismo se presta atención a cerca de un centenar de familias y ya cuenta con varias aulas para clases.



Asimismo, se pretende poner en marcha un Centro de Día, aunque desde la propia asociación reconocen que va "algo más despacio", ya que aún no se ha conveniado.