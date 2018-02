La misa, mejor para otro domingo en algunos pueblos de Guadalajara por culpa de la nieve

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) La nieve ha obligado a suspender algunos actos religiosos, especialmente misas, en muchos pequeños municipios de la comarca del Alto Tajo y también de la Sierra Norte, a donde este domingo los sacerdotes no han podido acceder para acudir a su cita dominical con sus feligreses.



Algunos sacerdotes no han podido ir a celebrar la eucaristía a algunos pueblos, sobre todo de la zona de Molina; en muchos, tal y como han señalado a Europa Press para LA CRÓNICA en fuentes de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, apenas queda gente, pero, en todo caso, sus vecinos recibieron el aviso del cura.



Hay un responsable en cada comunidad que les ha avisado y "los que quieren y pueden se juntan para rezar" incluso aunque el sacerdote no pueda acudir a la celebración, han indicado dichas fuentes.



La baja densidad de población en una provincia como Guadalajara conlleva que un solo sacerdote se haga cargo de al menos media decena de municipios, en su mayoría con apenas población en los meses de invierno.