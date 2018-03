La nuclear de Trillo está pagando por los guardias civiles que deben evitar atentados terroristas

Temas relacionados Economía Energía nuclear La central de Trillo paga 61.000 euros al año por cada uno de los 36 guardia civiles que desde hace año y medio trabajan y viven en la planta, para mejorar su protección frente a eventuales acciones de terrorismo, previsiblemente yihadista y xsegún los datos que ha podido confirmar este diario. Esta medida fue ordenada por el Ministerio del Interior en razón del nivel 4 de seguridad que se viene manteniendo en España.



"Hemos sido los primeros pero no vamos a ser los únicos, porque cada instalación nuclear de España los va a tener, en proporción a su tamaño", ha confirmado este lunes el director de la central, Aquilino Rodríguez, a preguntas de LA CRÓNICA.



"Se trata de una amenaza sobre estructuras críticas, no sobre Trillo en concreto", puntualiza Rodríguez, quien reconoce que la unidad de la Guardia Civil "ha venido para quedarse indefinidamente; lo hizo cuando se llegó al nivel 4 y no ha bajado".



Los agentes viven allí y se relevan entre ellos. Actúan sobre todo en el interior de las instalaciones, no para la vigilancia perimetral. En un principio de quejaron hasta de la comida. La situación ya no parece ser la misma.