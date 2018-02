La nueva FAPE, pendiente del debate que aborden los periodistas españoles asociados

Temas relacionados Periodismo La Asamblea Extraordinaria de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aprobó por unanimidad el 24 de febrero, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la creación de una comisión de trabajo que aborde la reforma de los Estatutos de la Federación, que cuenta con 49 asociaciones federadas y 19 vinculadas, que en total representan a unos 19.000 periodistas.



Así lo ha dado a conocer la APM, que presentó esta propuesta como alternativa a la enmienda a la totalidad que planteó al texto de reforma de los Estatutos que la Junta Directiva de la FAPE había propuesto a la asamblea extraordinaria, que se desarrolló en la sede de la Fundación Diario Madrid.



La APM solicitaba en la enmienda el aplazamiento del debate y la creación de una comisión que elaborara un texto consensuado. La presidenta de la asociación, Victoria Prego, ha defendido la enmienda con el argumento de que no existía el consenso necesario para aprobar la reforma que pretendía la Junta Directiva de la FAPE. "La reforma de los Estatutos es de una envergadura tal que requiere una reflexión sosegada y larga con un mínimo de consenso previo", ha afirmado. En este sentido, la APM ha señalado que la comisión de trabajo se compromete a alcanzar un texto de consenso para presentarlo en la Asamblea Ordinaria que la Federación celebrará en el mes de abril de 2019 en Albacete.



La asociación ha aclarado que la reforma de los Estatutos debe abordar la integración o no de los Colegios de Periodistas en la estructura de la FAPE, la eliminación o el mantenimiento de la denominada tercera vía (personas sin titulación de Periodismo o Comunicación Audiovisual, pero con ejercicio profesional acreditado) para el acceso al carné de prensa de la Federación y la posibilidad de que un periodista que ejerza la comunicación corporativa pueda ser presidente de la FAPE.



Asimismo, ha añadido que los Estatutos en vigor establecen que la presidencia de la FAPE debe recaer en una persona con ejercicio profesional acreditado del periodismo en medios informativos durante no menos de diez años.



Finalmente, la mencionada comisión de trabajo, según aprobó la Asamblea, quedó constituida por: la Presidencia de la FAPE, las asociaciones de la prensa federadas de Madrid, Sevilla, Talavera de la Reina, Asturias, País Vasco, Mérida, Navarra, Málaga, La Coruña y León, y un representante de las asociaciones vinculadas a la FAPE.