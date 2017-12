La paloma moribunda que nunca fumó

Temas relacionados Opinión El niño de aquella película veía muertos del mismo modo en que tú y yo saludamos a nuestros conocidos por la calle. Si bajas un poco la vista hacia el suelo, te evitas tropezones y, si es el caso de Guadalajara, también puede ser que veas palomas. Vivas, pero no demasiado.



Entre este mundo y el otro estaba en la mañana del martes el ejemplar de la fotografía, pasando frío y agonía en la Plaza del Concejo, que es un rincón de la ciudad que viene agonizando en sí mismo desde hace décadas.



Al lado de la moribunda, una colilla sin barrer. Un despiste del operario, nada más. Y el incivismo de un ciudadano fumador, todo sea dicho. El chusco diría que el tabaco mata, aunque el pobre animal no haya inhalado más humos que los que emanan los coches y las calefacciones, que no son necesariamente pocos incluso por aquí.



Unos metros más allá, los bípedos andaban azorados a la búsqueda de un regalo con el que cumplir con la tradición y la familia. Como si no hubiera mañana antes del día de Navidad.



¿Alguna lección de todo esto? Ninguna. Pero a este paseante, al menos por esta vez, le apetecía escribir sin mayor pretensión sobre lo que ocurre cuando camina y mira.



Cuando los restos de San Gil luzcan más, el Edificio Negro sea menos negro según lo anunciado por el Ayuntamiento y todo este entorno se transforme en ejemplo del nuevo urbanismo que se nos avecina, apenas nos acordaremos de su aspecto actual y, mucho menos, de esa paloma moribunda, recostada y sola.



Por eso, quizá, ese pájaro y esta ciudad merece este artículo, prescindible y con final: el del punto que termina esta última frase.