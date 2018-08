La plaza del Concejo va a cambiar: vea el vídeo en el interior

El 21 de agosto acabará el plazo para la presentación de ofertas para la ejecución de la remodelación de la Plaza del Concejo, una nueva actuación que el Ayuntamiento emprenderá para seguir modernizando y revitalizando el casco antiguo de Guadalajara. Cabe recordar que también, en los próximos meses, se remodelará el mercado de abastos, el Centro Cívico y la Plazuela de Don Pedro junto con la calle Pintor Antonio del Rincón.



La remodelación de la Plaza del Concejo tendrá una duración de cuatro meses desde la firma del contrato y será cofinanciada en un 80% a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.



El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha visitado este martes la zona para informar del proyecto. Lo ha hecho junto al vicealcalde, Jaime Carnicero. “Creemos que la fisionomía de este espacio, que también se encuentra bastante deteriorado, no permite aprovechar sus posibilidades completamente. Es un espacio no estructurado, alejado de cualquier concepción de plaza. Es más un elemento de conexión entre la calle de San Gil y Luis Pizaño”, ha señalado Román.



Con este proyecto, el Ayuntamiento de Guadalajara persigue convertir la Plaza del Concejo en una plaza abierta y funcional, que favorezca la visión del Centro Cívico una vez sea rehabilitado. También se dará protagonismo al ábisde de la antigua parroquia de San Gil. Actualmente no está integrado en la plaza, sino que se mantiene como un elemento residual. Se creará un espacio único alejad de la concatenación de pequeños rincones actual, que dificulta su uso como espacio público y lo hace menos agradable para vecinos y visitantes. Se mejorará la accesibilidad de la zona, trazando itinerarios accesibles que permitan conectar la calle Mayor con el Cívico a través de la calle Cristo de Rivas, el callejón del Arco y el nuevo trazado de la plaza del Concejo. Por otro lado, se obtendrá un espacio urbano con un diseño integrado en el entorno, con materiales y soluciones constructivas más modernas, y se instalará nuevo mobiliario urbano, así como elementos de alumbrado y vegetación.



El alcalde ha destacado que a la hora de rehabilitar este espacio público también se ha tenido en cuenta la información aportada a través de un concurso de ideas promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de la demarcación de Guadalajara.



Por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara actuará en todos los elementos urbanos existentes como canalizaciones de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, pavimentos y mobiliario urbano de la plaza del Concejo, callejón del Arco y calle Cristo de Rivas. Y también se ejecutará la necesaria canalización subterránea de conexión telemática del edificio de la calle Mayor al Centro Cívico, lugar en el que se establecerá este departamento una vez sea remodelado.



La actuación, con una inversión de 474.000 euros, se realizará sobre una superficie total de 1.809 m².