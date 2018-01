La polémica en Azuqueca, desde el PSOE provincial

Temas relacionados PSOE Rafael Esteban Azuqueca de Henares







PSOE de Guadalajara:

Respeto, unidad, rigor y trabajo

No deja de ser triste, aunque ya está siendo demasiado habitual, que se aireen a través de los medios de comunicación o de las redes sociales las diferencias de criterio sobre lo que acontece en el PSOE de nuestra provincia. Sin embargo, lo que realmente entristece es que se persevere en lo chabacano del insulto y el menosprecio hacia el compañero o compañera.



No seré yo el que alimente esas diferencias, aunque no deja de sorprender en la carta enviada a los medios de comunicación por la afiliada de Azuqueca de Henares Charo Martín la indignación que manifiesta ante unos hechos que realmente ella, o quizá algún compañero cercano a ella –como José Luis Blanco– deberían explicar. Y quiero que quede meridianamente claro que como Secretario de Organización provincial me ocuparé de que así sea.



La verdadera dignidad de nuestro partido está expresada en el rotundo trabajo y esfuerzo en ser útiles a una sociedad que busca políticos y políticas que estén cercanas a resolver sus problemas, a ser aliados y aliadas de una sociedad cada vez más necesitada de partidos que se vuelquen en resolver los problemas de la ciudadanía, pero sobre todo alejados de la necedad de quienes deciden en algún momento medir cuánto más rojo o menos azul es su afiliación.



En este caso particular, ha habido una clara intención de introducir 15 afiliaciones en el censo de Azuqueca de Henares, cuando los reglamentos y estatutos recién estrenados del 39 Congreso Federal no lo permiten. Por eso se debe actuar en consecuencia y así lo hemos hecho. La Comisión Ejecutiva Provincial, ante una evidente vulneración estatutaria y de reglamentos ha remitido este flagrante “pucherazo” a la Comisión Ejecutiva Federal (CEF), que ha terminado dándonos la razón, en estricto cumplimiento de las normas del 39 Congreso Federal.



Debe quedar meridianamente claro que el censo lo establece la CEF, y que lo que se ha evitado es un intento de pucherazo al intentar meter “en el último minuto” 15 afiliaciones nuevas sin respetar los procedimientos establecidos. En el PSOE de Guadalajara no ha habido ninguna maniobra, sino únicamente una reclamación a la CEF, que ha dado la razón a esta Dirección provincial.



Por eso, se acabó el intentar hacer trampas, por lo menos en el PSOE de Guadalajara. Será muy difícil que alguien explique las afiliaciones masivas producidas, entre otras agrupaciones, en la de Azuqueca de Henares, con la intención de colarlas en los procedimientos electorales internos que hasta hoy estamos viviendo en nuestras agrupaciones. Ya no vale, y nos emplearemos en prescindir de estas actitudes y de quienes las promueven, saltándose todas las normas y los reglamentos que nos han hecho ser un partido serio y respetado.



También anuncio que llevaré esta situación, y los insultos que por preservar las garantías reglamentarias de este partido está sufriendo nuestra institución, ante la Comisión Ejecutiva Provincial y el Comité de Ética, en todos sus estamentos.



El reglamento de afiliados y afiliadas, el reglamento de primarias, el reglamento de cargos públicos, la normativa de funcionamiento del partido y los estatutos a todos los niveles territoriales jamás se deben intentar vulnerar, o mejor dicho, jamás se consentirá su vulneración por parte de esta Dirección. Todo lo que una militante o un militante quieran discutir, lo deberán hacer en el seno normalizado de nuestro partido o deberán asumir su expediente disciplinario correspondiente.



Y ahora, a seguir luchando por la dignidad de una ciudadanía ansiosa de contar con un PSOE que se deje la piel en resolver sus problemas con respeto, unidad, rigor y trabajo, mucho trabajo.





Rafael Esteban Santamaría

Secretario de Organización

PSOE de Guadalajara