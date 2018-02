La política al estilo toledano: alguien sugiere que Lorenzo Robisco es “radical” y “gandul”

El diputado regional del PP de Lorenzo Robisco ha criticado al vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina, por no tener competencias en materia de lucha antiyihadista pese a que éste defienda ostentar estas funciones; críticas ante las que el propio García Molina ha afeado al parlamentario 'popular', llamándole "gandul" y "radical" de manera implícita.



Ha sido en el transcurso de una pregunta oral formulada en el tramo final del pleno en las Cortes, donde Robisco preguntaba al vicepresidente segundo por qué reuniones y acciones se han realizado hasta la fecha en cuanto a sus competencias en materia antiterrorista.



Como primera respuesta, García Molina le ha dicho que, si quiere conocer esas reuniones, "sólo tiene que ver la agenda institucional, que es pública". "Si no lo hace es porque es un poco gandul, o porque sus intenciones no son hablar de lo que está haciendo esta Vicepresidencia".



En la réplica, Robisco le acusaba de "falta de respeto" con las víctimas reales del terrorismo, recordando que en el punto anterior del pleno el Grupo Parlamentario Podemos rechazaba una propuesta del PP para apoyar la prisión permanente revisable.



Ante estas acusaciones, García Molina ha insistido: "Me reafirmo. Y no es que sea gandul, es que le va el ruido parlamentario. La política de esta Vicepresidencia es evitar que algo malo llegue. Nosotros trabajamos para prevenir una radicalización que ustedes propugnan con la banderita de la mentira y la difamación", ha espetado.