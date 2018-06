La senadora Ana González define como de “pura propaganda” el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez

Temas relacionados Ana González PP PSOE España La senadora del Partido Popular por Guadalajara, Ana González ha mostrado sus ‘reservas’ sobre el verdadero alcance de la gestión que desarrollará Pedro Sánchez. “Con un gobierno formado a golpe de efecto no se resuelven los grandes retos que España tiene por delante: ni se frena el separatismo, ni se ataja el desempleo, ni se defiende la unidad de España, ni se garantiza el bienestar de los españoles”, asegura la senadora.



En rueda de prensa, Ana González ha subrayado la necesidad de tener muy presentes los acontecimientos que se han producido a lo largo de la última semana, incidiendo en este sentido en el método elegido por Pedro Sánchez para llegar al Gobierno, “un hombre que nunca ha ganado en el urnas, y que se alía con otros perdedores para formar gobierno extremadamente débil que embarca a España en un proyecto de futuro incierto”, lamenta.



Según la senadora, “aunque la moción de censura es una fórmula constitucional, no es una herramienta para conseguir el poder a beneficio propio, sino que ha de serlo por el bien de España y de los españoles”. Algo que Sánchez “no ha tenido en cuenta pactando con grupos extremistas y el independentismo sectario”.



González también se ha referido a los “avisos a navegantes” que ya se están produciendo por parte de “los socios de Sánchez, que ya anuncian oposición”, y asegura que el nuevo jefe de gobierno y su equipo tendrán que explicar en sede parlamentaria “en qué consiste su pacto con Bildu, con la extrema izquierda y con los independentistas radicales… Este es un gobierno que nace con una debilidad extrema”, señala.



Sobre la composición del gobierno de Sánchez, la senadora del PP por Guadalajara cree que es “pura propaganda, un equipo que más bien parece un cartel publicitario”, y critica el hecho de haber incrementado un 30% el número de ministros, pasando de 13 a 17, y de crear 25 Secretarías de Estado.



¿Así se resuelve la emergencia social, que según Sánchez es máxima prioridad de su gobierno?, se pregunta González, que lamenta sin embargo la supresión de la Secretaría de Estado de Empleo. “Eso es lo que a este gobierno le preocupan el desempleo y el bienestar de los españoles. Empezamos mal, muy mal”, afirma la senadora popular, haciendo también mención a los pésimos resultados que en Castilla-La Mancha está teniendo el pacto Page-Podemos, “dos perdedores unidos para garantizarse su sillón. Un pacto de perdedores que Pedro Sánchez edita ahora a nivel nacional”.



González teme que las nuevas ‘alianzas’ a nivel nacional y algunos de los nombramientos ministeriales puedan tener repercusiones negativas en Castilla-La Mancha y en Guadalajara. En este sentido, la senadora del PP ha expresado su preocupación por lo que pueda ocurrir con temas sensibles que afectan muy directamente a los guadalajareños, como es el caso de las listas de espera y el ‘turismo sanitario’.



“En Castilla-La Mancha se registran cada día miles de quejas de pacientes por las largas esperas para consultas o intervenciones, y por los traslados de enfermos, como si fueran paquetes, a cientos de kilómetros para someterse a pruebas diagnósticas. Y todo porque Page no cumple el convenio sanitario con Madrid”, lamenta.



En todo caso, la parlamentaria popular asegura que el PP estará muy pendiente de cuanto ocurra y asegura que hará una oposición “constructiva, pero muy firme”.