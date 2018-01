La variante de la N-320 desde Los Faroles a Cuatro Caminos, de nuevo sobre la mesa

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

16/01/2018 Se están riendo de nosotros.

Todos esos cobran un sueldazo que les pagamos nosotros y para justificarlo solo se les ocurre hacerse una foto. Ni mención a presupuestos, ni mención a plazos ni mención a nada. Humo y más humo. Miren, miren la foto y verán como se están riendo de todos nosotros. Arriacense

16/01/2018 ¿VARIANTE DESDE LOS FAROLES HASTA CUATRO CAMINOS?.

No nos tomen por tontos, por favor.

Una variante es una vía provisional que se crea para desviar el tráfico temporalmente mientras se ejecutan unas obras. ¿Alguien recuerda la N-320 cuando no se cortaba?

Lo que tenemos con la N-320 a su paso por Guadalajara, es simplemente una nacional que se acaba, punto, y después empalma con una autovía que es la A-2, y punto, y luego comienza otra vez otra nacional que se llama igual pero desde el nudo de Cuatro Caminos, y punto y final de los males, o más bien todo lo contrario.

Y así llevamos tantos años como han gobernado PP y PSOE-IU.

Tenemos lo que nos merecemos, tenemos lo que votamos.