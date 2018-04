La verdad está en los bares

Temas relacionados Opinión Lloraban con lágrimas de cocodrilo progre algunos clientes ocasionales de "El Palentino" su reciente cierre, en el Madrid reconvertido en parque temático del tipismo posmoderno. Como si no quedaran bares bajo la capa del cielo donde refugiarse, parapetarse y lanzar contraataques por sorpresa hacia la vida.



Gracias a los buenos márgenes con que trabajan el género, ya sea botellín o carajillo, los bares se mantienen. Esos, los de barrio. En el caso de los más céntricos, el agradecimiento hay que dárselo a la legión de camareras, dispuestas a cobrar un sueldo mísero por un trabajo muchos días agotador. Una auténtica ONU que ha surgido al cobijo de las barras para servirte el café con los acentos más inesperados.



La vida es un bar. Abres al alba y cierras de noche. Limpias lo que puedes, aunque la roña se te va acumulando en el alma como lo hace en los recodos de las estanterías. Echas el cierre, cansado, esperando que nadie te robe el sueño, que el ruido de la calle o el taconeo de tu vecina no te desvele. Pero te desvela. Aun así, vuelves a empezar. Y a sonreír. Y a saludar. Y a cruzarte con ojos y con sombras.



En los bares aprendes a ver sin mirar y a oír sin escuchar, para no importunar a tus anónimos y circunstanciales maestros. De las discusiones en las barras (ya sea de política, de toros, de fútbol, de hombres o de mujeres) están muy necesitados los leones de la Carrera de San Jerónimo y los diputados que por allí discurren, tan en la inopia. También los concejales que hace mucho que no se manchan la camisa con gotas de café con leche.



Tan escuela, academia, universidad y aula es un bar que a veces te concede el honor de dejarte solo, mirando el sol que entra esa mañana por el ventanal. A solas tú y la luz, sus reflejos corriendo por el suelo y las paredes mientras apenas te llegas el eco afanoso de los que colocan en el mercado de al lado las últimas caja de fruta o de pescado. La lección la aprendes tú solo esta vez.



"Luz, más luz", dicen que dijo Goethe justo antes de morir. Ahí la tienes: envuelta en olor a tostada con aceite, en un rincón de España, sin más límite o frontera que hasta donde quieras llegar.



Y entonces, sales del bar con la verdad sonriendo a tus espaldas, complacida.