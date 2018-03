La Vía Ferrata de Sacedón, sin actividad un mes y medio después de inaugurada

Noticias relacionadas La “Boca del Infierno” busca turistas sin esperar a que haya agua en el embalse de Entrepeñas Temas relacionados Medio Ambiente PP PSOE Sacedón Junta de Comunidades Ocio Un mes después de que la consejera de Fomento se animara a probar en primera persona la ‘Vìa Ferrata’ de la Boca del Infierno, en Sacedón, ésta instalación permanece cerrada según ha desvelado el PP de la localidad.



“Lo que iba a ser un revulsivo para el turismo activo en Sacedón, un impulso para el desarrollo, ha resultado ser un fiasco lleno de problemas y quién sabe si algunas irregularidades”, explicandesde el Partido Popular del municipio ribereño, cuyos concejales han preguntado al alcalde por los pormenores del proyecto y han solicitado por escrito el expediente completo de la Vía Ferrata, "un proyecto que podría carecer de permiso medioambiental y del que no está claro quien ha pagado", insisten.



El proyecto que no figura en el presupuesto municipal. No está claro tampoco por qué se puso en marcha una infraestructura de este tipo en un lugar protegido.



Según detallan estos ediles de la oposición, el alcalde justifica el cierre de la Vía Ferrata en un problema con la anidación de aves, "lo que significa que no tiene permiso de medio ambiente para abrir", según razonan. “Es muy grave que el alcalde no sepa que Sacedón es zona ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) ¿Cómo es posible que se ejecute la obra sin los permisos pertinentes?”, apuntan desde el PP.