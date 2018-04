Las familias de Guadalajara son las que menos apuros económicos sufren, según un estudio oficial

Temas relacionados Consumo Economía Inmaculada Herranz Podemos Castilla-La Mancha presenta cerca de 30.000 hogares vulnerables con bajos ingresos y menores, lo que supone el 14,7 por ciento del total de hogares de la región, según ha avanzado este martes la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, que ha añadido que los hábitats más pequeños son los que mayor incidencia presentan en este tipo de hogares, que se reducen en número en ciudades por encima de los 50.000 habitantes.



En rueda de prensa, y tras dar cuenta del balance del Plan de Garantías Ciudadanas puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado año, la consejera ha explicado que éste es uno de los datos que conforman el diagnóstico de la región que han realizado profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, y que irá dando a conocer de forma paulatina.



Preguntada sobre si el Ejecutivo regional se marca algún techo con dicho Plan de Garantías, Inmaculada Herranz ha defendido que la población objetivo a la que llegar es ese 14 por ciento de hogares vulnerables con bajos y ingresos y menores que presenta la región.



Tras defender que "lo importante del plan no está en la conjunción de medidas sino en la capacidad de respuesta en su conjunto", preguntada sobre la efectividad del mismo, ha admitido que habrá que ver "si la respuesta permite que la población de Castilla-La Mancha viva en mejores condiciones y sí permite que esa población salga de esa vulnerabilidad".

"El Plan de Garantía ha llegado a 100.000 perceptores y al 12,6 por ciento de la población de Castilla-La Mancha. Podemos decir que aporta una cobertura a la población de la región", ha destacado.



ENCUESTA PIONERA

En cuanto al diagnóstico elaborado por el equipo investigador de la ULCM, Herranz, que ha recordado que se ha sido elaborado en base a los datos de 3.432 personas, de 1.306 hogares de 333 municipios de la región --con un margen de error de más menos 2,9-- ha explicado que es la primera encuesta que, con este nivel de representatividad, se realiza en la región.



La consejera ha detallado que dicho diagnóstico desvela que el hogar mayoritario en Castilla-La Mancha es el de dos miembros, que el 27,3 de ellos tienen a un menor de 18 años y el 37,2 al menos un mayor de 64. En cuanto a los datos sobre el nivel de estudios y del mercado de trabajo, el 57,5 de los hogares castellano-manchegos tiene al menos a una persona que haya terminado el Bachillerato o con educación superior.



La tasa de paro de la región, según ha detallado la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, se sitúa en el 20,1, por ciento y el 83 por ciento de los trabajadores son asalariados.



En materia de vivienda, el estudio realizado por un equipo investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera desvela que el 68 por ciento de los hogares de la región tienen su vivienda completamente pagada. Así las cosas, los castellano-manchegos destinan una media 428 euros al pago de la hipoteca y 277 al de alquiler.



Según Herranz, el 75 por ciento de los hogares no destinan el 30 por ciento de sus ingresos a afrontar el alquiler o la hipoteca "y se diría que no tienen problema de pago". "Sin embargo, 60.000 hogares tienen que dedicar el 40 por ciento o más de sus ingresos para dar respuesta a los gastos de vivienda, y hablaríamos de hogares con dificultad para el pago de hipoteca o alquiler", ha alertado.



Dicho esto, y tras asegurar que uno de los principales objetivos del diagnóstico era establecer la población objetivo vinculada a hogares vulnerables con bajos ingresos, ha explicado que aplicando unos criterios técnicos en Castilla-La Mancha el 16,7 por ciento de los hogares son vulnerables, tienen bajos ingresos y presentan un intervalo de entre 600 y 1.000 euros, en función del número de miembros del hogar. Por provincias, Guadalajara sería la que menos hogares de este tipo alberga, frente a Cuenca y Ciudad Real, que son las que más.



137.000 PRESTACIONES

Una vez desgranados algunos de los datos que arroja ese diagnóstico elaborado por la UCLM, la consejera ha recordado, como ya avanzara el pasado 20 de marzo cuando se reunió la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantías Ciudadanas, que se han concedido un total de 137.000 prestaciones sociales --100.000 a lo largo de 2017-- y que ha llegado a al menos 47.000 hogares con menores.



De igual modo, según ha reiterado Herranz, los datos evidencian que el 53 por ciento de las prestaciones han sido para mujeres y el 47% para hombres, aunque eso no significa que este reparto se dé de igual modo en todas las prestaciones, pues existen patrones de género que hacen pensar que dentro de los hogares son los hombres los que tienden a solicitar prestaciones de manera estable --las que se reciben de manera sistemática como el Ingreso Mínimo de Solidaridad--, y sin embargo el 70 por ciento de las mujeres tiende a solicitar las prestaciones de urgencias como las ayudas de emergencia.



Así las cosas, ha defendido que un total de 46.670 hogares con menores de la región han recibido al menos una prestación, al tiempo que ha resaltado que el 21 por ciento de las personas contratadas por los planes de empleo tenía informe social o prestación de Ingreso Mínimo de Solidaridad.



De las 137.000 prestaciones, el programa de garantía habitacional asume 11.936, el programa de suministros básicos del hogar 14.526, y el de garantía de rentas --educación, empleo y bienestar-- 111.109 prestaciones--. Ha explicado Herranz que Toledo es la provincia que capitaliza el mayor porcentaje de prestaciones --con el 37,3-- seguida de Ciudad Real --23,4-- Albacete --21,3-- y a mucha distancia Guadalajara --9,2-- y Cuenca --8,8--.



En cuanto a la comparativa 2016-2017, ha señalado que dentro del programa de garantía habitacional, la concesión de ayudas al arrendamiento se ha aumentado en un 60 por ciento, pues se han priorizado factores como violencia de genero o peligro habitacional.