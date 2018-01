Las granjas de cerdos no podrán estar a menos de 2 kilómetros de núcleo urbano en Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas No habrá “macrogranja” de cerdos en Cincovillas Temas relacionados Economía Medio Ambiente Residuos Junta de Comunidades El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado este lunes que el Decreto del Gobierno regional que obligará a guardar una distancia mínima de dos kilómetros entre una granja porcina y un núcleo urbano estará listo en los próximos tres meses.



A preguntas de los medios tras una rueda de prensa ha incidido en que de esta forma se duplica la distancia actualmente regulada, si bien los ayuntamientos tendrán potestad para autorizar o no estas instalaciones atendiendo a criterios medioambientales o urbanísticas.



"Damos un paso importante ampliando esta distancia", ha dicho Martínez Arroyo, si bien ha dejado claro que "habrá lugares donde sea posible" la instalación de estas granjas pero en otros "puede que no sea aconsejable". "Hay que poner el interés general por delante".