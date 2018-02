Las pensiones dignas las reclamarán este miércoles CCOO y UGT

Temas relacionados CCOO Pensiones UGT Los sindicatos CCOO y UGT han fijado un nuevo calendario de movilizaciones en defensa de unas pensiones "dignas" que dará comienzo este miércoles, día 15, en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha ante las subdelegaciones, y en Toledo ante la Tesorería de la Seguridad Social.



Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa el secretario regional de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Antonio Navalón; su homólogo en UGT, Germán Díez; la secretaria regional de Política Sindical de UGT, Higinia García, y la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles Castellanos.



Navalón, ha detallado que esas nuevas acciones dan continuidad a las marchas que se iniciaron hace unos meses a nivel nacional en defensa de un trabajo digno y contra la revalorización del 0,25 por ciento de las pensiones, que a los sindicatos les parece "una miseria".



A las movilizaciones de esta semana seguirá un acto, el miércoles 28 de febrero, con mujeres pensionistas, al que podrían acudir los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, aunque este último extremo todavía está por confirmar.



Igualmente, del 19 al 23 de febrero ambos sindicatos repartirán octavillas y recogerán firman en defensa de las pensiones y los días 22 de febrero, 1 y 15 de marzo habrá nuevas concentraciones ante la sede de las tesorerías de la Seguridad Social de las cinco provincias.



Unas movilizaciones que "seguirán hasta que el Gobierno nos escuche", según ha detallado Juan Antonio Navalón, que ha criticado que al Gobierno "todo lo que le huele a público no le gusta".



En el mismo sentido, Díez ha realizado un llamamiento a los ciudadanos a movilizarse "para defender el sistema público de pensiones" y a no permanecer "callados frente a quienes cuestionan la sostenibilidad del sistema por intereses partidistas". "Queremos un sistema público, digno, eficiente y sostenido", ha puntualizado.



"ESTRATEGIA DE LA POSTVERDAD"

La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO ha lamentado el "componente ideológico de la actuación" del Gobierno del PP sobre este asunto, convencida de que "la lluvia fina de noticias que pone en alerta sobre el futuro de las pensiones es una estrategia de postverdad para favorecer el negocio de amigos del Gobierno", que "nos quiere hacer creer que va a depender de cada uno el futuro pensiones".



Así, ha defendido que "hay que mejorar la estructura de ingresos" con un "trabajo digno actual" que permita tener "unas pensiones dignas y acabar con prácticas como las horas extras no pagadas" y los 30 millones de euros que las empresas de la región "dejan de cotizar a la Seguridad Social".



Por su lado, Higinia García ha incidido en la necesidad "urgente" de conocer cómo se va a financiar el sistema de pensiones "presentes y futuras" y que ello se haga en el seno del Pacto de Toledo, un espacio que "se convoca todas las semanas" pero del que no se obtienen resultados porque "mientras siga de presidenta Celia Villalobos, torpedea cualquier atisbo de consenso en esta materia".