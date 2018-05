Las ratas se comen la fibra óptica en algunas zonas de Guadalajara

Temas relacionados Telefónica Ayuntamiento de Guadalajara Francisco Úbeda El Ayuntamiento de Guadalajara ha reconocido implícitamente los estragos que están causando las ratas en algunas zonas de la ciudad. En respuesta a una información de SER Guadalajara, emisora de radio a la que evitan citar, la la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara explica que “el Consistorio realiza periódicamente las pertinentes campañas de desratización, desinfección y desinsectación de las zonas competenciales propias”, según su particular terminología.



o cierto es que tan desagradables roedores se están dejando ver en La Llanilla, el populoso barrio donde algunos casos de falta de conexión a Internet se han debido a las mordeduras de las ratas en el tendido de fibra óptica, tras acceder estos animales a los compartimentos subterráneos por donde discurre, bajo la vía pública.



El Ayuntamiento asegura que somete a campañas de desaratización la red de saneamiento, edificios e instalaciones municipales, zonas y vías públicas. Por lo que se refiere a los daños causados en la red de fibra óptica en puntos de la Llanilla, el Ayuntamiento recuerda que "es obligación de las distintas empresas" que prestan servios públicos, como gas, alumbrado, telefonía, comunicación, fibra óptica, suministro eléctrico, etc., pues son ellas “las que tienen que llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias, incluidas las campañas de desaratización o desinsectación que puedan afectar a sus instalaciones".



Se recuerda también desde el Ayuntamiento que a las habituales campañas de desrratización que lleva a cabo el Ayuntamiento en zonas de su competencia se suman también “labores de apoyo cuando en casos como el señalado, son necesarias”, explica Francisco Úbeda, concejal responsable.



El Ayuntamiento de Guadalajara, añade el edil, ha recibido dos avisos de vecinos particulares de dicha zona, uno en el mes de marzo y otro en el mes de mayo, "a los que se ha respondido con actuaciones puntuales de desratización".

No obstante, “se volverá a actuar si fuera necesario”, indica.



De todas formas, se insiste desde la corporación alcarreña en la obligación de las empresas concesionarias de servicios públicos: gas, electricidad, fibra óptica, etc., “que tienen la obligación de mantener sus instalaciones y sus infraestructuras en las condiciones óptimas para prestar sus servicios”. En una ciudad como la nuestra dichas empresas cuentan con kilómetros de instalaciones, tuberías, cables, etc., "que deben mantener, al igual que hacen las comunidades de propietarios con sus inmuebles".