Las Vacas por el Tajo se vuelven a posponer, ahora ya sin fecha

Las Vacas por el Tajo no se celebrarán este sábado, 14 de julio, como se había planteado tras su primera suspensión, el pasado mes de junio.



El caudal del río a su paso por Trillo, si bien es menor que el que se registraba días antes de la Feria Chica, sigue sin ser lo suficientemente bajo como para garantizar la seguridad de las personas y los animales, y es por ello que la Concejalía de Festejos, la Peña Taurina Vacas por el Tajo, la Comisión de Festejos, la Guardia Civil y Protección Civil decidieron en la tarde de ayer suspender de nuevo el evento.



“La seguridad es lo primero y si bien es cierto que el caudal ha descendido, no lo ha hecho en suficiente medida, y el río va aún muy fuerte sobre todo en la zona de las corrientes”, comenta la concejala de Festejos, Marta Pérez.



Las últimas tormentas caídas en la zona de Molina de Aragón y el Alto Tajo son las responsables de las crecidas del río a su paso por el municipio. De hecho, en las dos últimas semanas se han producido importantes crecidas relacionadas con dichas lluvias, que incluso han hecho que desde el Ayuntamiento de Trillo se tomaran medidas de prevención ante el riesgo que han supuesto para las decenas de bañistas que en estas fechas copan las zonas de baño de la comarca trillana.



De momento, no hay fecha prevista para la celebración de las Vacas por el Tajo. “El verano está siendo lluvioso en algunas zonas y no podemos saber con certeza cuándo se darán las circunstancias adecuadas para poder celebrar las Vacas con seguridad”, señala la concejala, quien asegura que se anunciará la fecha en cuanto sea posible.